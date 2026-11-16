إسرائيل تنقل 3.5 ملايين صورة لفلسطينيين إلى أمازون ضمن منظومة تجسس جماعي ضد أهالي غزة والضفة

كشف تحقيق لصحيفة "ذي غارديان" نقل جيش الاحتلال 3.5 ملايين صورة لفلسطينيين إلى سحابة "أمازون" ضمن مشروع "نيمبوس"؛ لتسخير الذكاء الاصطناعي في التجسّس عليهم ومراقبتهم والتعرف على وجوههم عند حواجز غزة والضفة، ما أفضى لعمليات اعتقال وإخفاء قسري.

نقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 3.5 ملايين صورة لفلسطينيين إلى منصة الحوسبة السحابية التابعة لشركة "أمازون" الأميركية، بهدف استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجوه وتحليل الصور، في إطار أنشطة التجسّس على الأهالي ومراقبتهم في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك بحسب ما كشفت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، الإثنين، في تحقيق استند إلى وثائق مسرّبة ومقابلات مع مصادر عسكرية.

وبحسب التحقيق، فقد جرى نقل الصور خلال الأشهر الأولى من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وذكرت أن الصور نقلتها وحدة برمجيات تابعة للجيش الإسرائيلي تُعرف باسم "رولينغ ستون" (Rolling Stone)، تحتفظ بقواعد بيانات واسعة تضم معلومات وصورا لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وبحسب التحقيق، أبلغت الوحدة شركة أمازون مطلع عام 2024 بقرارها نقل الصور إلى أحد مراكز بيانات الشركة قرب تل أبيب، للاستفادة من منصة "ريكوجنيشن" (Rekognition)، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والتعرف على الوجوه.

وأشار التحقيق إلى أن الخطوة جاءت في إطار توسع اعتماد جيش الاحتلال الإسرائيلي على خدمات أمازون لتخزين البيانات وتحليلها، بما فيها معلومات استخباراتية حساسة، وبيانات شخصية عن الفلسطينيين.

وكشف أن الجيش الإسرائيلي دأب، عقب بدء عملياته البرية في غزة أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2023، على جمع صور الفلسطينيين أثناء عبورهم نقاط التفتيش العسكرية، ولا سيما النازحين الذين اضطروا إلى مغادرة مناطق سكنهم جرّاء القصف.

أسرة نازحة في غزة (Getty Images)

غير أن الصحيفة لفتت إلى أنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت الصور البالغ عددها 3.5 ملايين صورة، قد التُقطت عند تلك الحواجز.

ونقلت عن مصدر عسكري مطّلع على عمليات التعرف على الوجوه عند نقاط التفتيش، أن جيش الاحتلال استعان بالبنية السحابية لأمازون بسبب الحجم الهائل للصور التي جرى جمعها.

عناصر بجيش الاحتلال عملوا من مكاتب أمازون في تل أبيب

وأضاف التحقيق أن مجموعة صغيرة من الجنود الإسرائيليين عملت مطلع عام 2024 من مكاتب خدمات أمازون السحابية في تل أبيب، لبحث سبل استخدام البنية التقنية للشركة في تشغيل برنامج للتعرف على الوجوه في قطاع غزة.

ولم يتضح ما إذا كانت جهود هؤلاء الجنود قد تحولت إلى تطبيق ميداني، أو ما إذا كانت مرتبطة مباشرة بقاعدة الصور التي نُقلت إلى منصة "ريكوجنيشن".

وكشفت الوثائق أن وحدة "رولينغ ستون" تحتفظ بقواعد بيانات تتضمن معلومات شخصية وعائلية للفلسطينيين، وبيانات عن ممتلكاتهم وتصاريح عملهم، وتحركاتهم عبر الحواجز العسكرية، إلى جانب معلومات بشأن الأنشطة الجنائية.

ولفتت إلى أن الوحدة جمعت ملايين الصور الشخصية للفلسطينيين المستخرجة من سجلات بطاقات الهوية، في ظل سيطرة إسرائيل على سجلات السكان في غزة والضفة الغربية.

أحد عناصر جيش الاحتلال يتفقد هويات الأهالي عند حاجز في الضفة الغربية (Getty Images)

وبحسب مصادر مطلعة، تستخدم هذه الصور في برامج للتعرف على الوجوه، بينها تطبيق "بلو وولف" (Blue Wolf)، الذي يتيح لجنود الاحتلال في الضفة الغربية مسح وجوه الفلسطينيين والوصول إلى معلومات عنهم، بما في ذلك ما إذا كانوا مصنفين مشتبهين مطلوبين للاعتقال.

كاميرات عند نقاط التفتيش في غزة

وفي غزة، استخدم الجيش الإسرائيلي كاميرات عند نقاط التفتيش المؤقتة لالتقاط صور الفلسطينيين أثناء اقترابهم منها، قبل مطابقتها باستخدام تقنيات التعرف على الوجوه مع الصور المخزنة في قواعد بياناته، وفق مصادر تحدثت للصحيفة.

وأشارت إلى أن بعض الفلسطينيين أوقفوا عند تلك الحواجز وُنقلوا إلى الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، في ممارسات أكدت جهات أممية وحقوقية حالات إخفاء قسري.

ووفقا للوثائق، استخدمت تقنيات أمازون السحابية خلال فترات من عام 2024 لدعم عمل تلك الحواجز، التي كان الجنود الإسرائيليون يطلقون عليها اسم "ناكاز"، وهي كلمة عبرية تعني "الصرف".

مشروع بمليارات الدولارات وبنود استثنائية

وفي سياق متصل، كشف التحقيق أن نقل البيانات جاء ضمن توسع اعتماد الجيش الإسرائيلي على خدمات أمازون، في إطار مشروع "نيمبوس" (Nimbus)، وهو عقد بمليارات الدولارات أبرمته إسرائيل عام 2021 مع شركتي أمازون وجوجل، لتوفير خدمات الحوسبة السحابية لمؤسسات حكومية وعسكرية.

جهات أممية وحقوقية تؤكد وجود حالات إخفاء قسري؛ الصورة توثق عملية اعتقال بمنطقة جنين (Getty Images)

وذكرت الصحيفة أن العقد يتضمن بنودا غير معتادة تمنع الشركتين الأميركيتين من تقييد أو تعليق استخدام الحكومة والجيش الإسرائيليين لخدماتهما، حتى في حال انتهاك شروط الاستخدام.

وبحسب الوثائق، افتتحت أمازون مراكز بيانات جديدة في إسرائيل مطلع عام 2023، ما أتاح للمؤسسات الحكومية والعسكرية نقل بياناتها من خوادمها الخاصة، وكذلك من مراكز بيانات الشركة في الخارج.

وكشفت الوثائق أن أمازون خصصت للجيش الإسرائيلي مساحة معزولة داخل مراكز بياناتها في تل أبيب، مزودة بإجراءات أمنية رقمية ومادية مشددة، لتخزين معلومات حساسة تتعلق بالعمليات العسكرية، وجمع المعلومات الاستخباراتية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري شارك في عملية نقل البيانات أن الخطة كانت تقضي بترحيل جميع قواعد بيانات وحدة "رولينغ ستون" إلى خوادم أمازون، بما فيها الصور ومقاطع الفيديو والمعلومات الاستخباراتية السرية.

وذكر أن الوحدة نقلت بالفعل كميات كبيرة من بياناتها إلى المنصة السحابية خلال عام 2023.

ردّ أمازون وجيش الاحتلال

وفي ردها على نتائج التحقيق، قالت شركة خدمات أمازون السحابية (AWS) إنها لا تملك القدرة على الاطلاع على طبيعة البيانات والعمليات التي يديرها عملاؤها عبر منصتها.

وأضاف ناطق باسم الشركة أنها تحترم خصوصية عملائها، ولا تناقش علاقاتها معهم من دون موافقتهم.

وبشأن عمل جنود إسرائيليين من مكاتب الشركة في تل أبيب، قالت أمازون إن العملاء يزورون مكاتبها بصورة منتظمة لحضور اجتماعات وإحاطات، ووصفت أي إيحاء بأن تلك الزيارات تتجاوز التواصل المعتاد مع العملاء، بأنه غير صحيح ولا يستند إلى أدلة.

ازدحام مركبات فلسطينية عند حاجز عطارة بالقرب من رام الله (Getty Images)

من جانبه، قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إنه لا يعتزم التعليق على التعاقدات أو الخدمات المرتبطة باحتياجاته العملياتية.

ويأتي الكشف الجديد وسط تدقيق متزايد في استخدام الجيش الإسرائيلي تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المراقبة الرقمية خلال حربه على غزة، وما تثيره من مخاوف بشأن خصوصية الفلسطينيين، وجمع بياناتهم الشخصية، واستخدامها من دون موافقتهم.

وكانت تقارير صحافية سابقة كشفت استخدام الجيش الإسرائيلي تقنيات تجارية للتعرف على الوجوه في غزة، بما في ذلك تحليل صور الحشود ولقطات الطائرات المسيّرة، مع تسجيل حالات أخطأت فيها هذه الأنظمة في تصنيف مدنيين فلسطينيين باعتبارهم مسلحين.