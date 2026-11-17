روت فداء فهيدات تفاصيل هجوم المستوطنين على منزل عائلتها في قرية الديوك التحتا غربي أريحا، وكيف ارتمت على أطفالها لتحميهم من الرصاص، قبل أن تكتشف استشهاد والدتها برصاصة في الرأس. كما يروي عمها إصابته أثناء محاولته إنقاذ زوجة شقيقه.

ارتمت فداء فهيدات على أطفالها لتحميهم بجسدها من رصاص مستوطنين إسرائيليين هاجموا المنزل في قرية الديوك التحتا غربي أريحا بالضفة الغربية المحتلة، قبل أن تكتشف استشهاد والدتها برصاصة في رأسها.

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فهيدات روت تفاصيل الهجوم الذي وقع مساء الإثنين، وأسفر عن استشهاد والدتها فضة محمد فهيدات (60 عاما)، وإصابة 10 فلسطينيين، بينهم عمها.

وقالت إن العائلة كانت نائمة عندما استيقظت على أصوات إطلاق نار كثيف، ما دفعها إلى الخروج من غرفتها لمعرفة ما يجري.

المستوطنون قتلوا أمها بأريحا... فداء فهيدات: حضنت أطفالي لأحميهم من الرصاص pic.twitter.com/2cIR4bVzLP — موقع عرب 48 (@arab48website) November 17, 2026

وأضافت باكية، أن زوجة شقيقها وبناتها كنّ خارج الغرفة، وأخبرنها بأن مستوطنين هاجموا أفراد العائلة وكانوا يصرخون عليهم، من دون أن يعرفوا سبب الهجوم.

وذكرت أن إطلاق النار كان عشوائيا وامتد إلى المنزل، فهرعت إلى غرفة أطفالها وأيقظتهم وارتمت عليهم محاولة حمايتهم بجسدها من رصاص المستوطنين.

وأوضحت أن أصوات الصراخ والاستغاثة استمرت في الخارج، بينما بقيت تحاول حماية أطفالها وسط حالة من الخوف مما قد يحدث لهم جراء إطلاق النار.

وقالت إنها انتظرت حتى هدأ إطلاق النار، ثم خرجت من المنزل برفقة أطفالها، لتتفاجأ بوالدتها ملقاة بجانب المنزل.

وأشارت إلى أن شقيقها حاول منعها من الاقتراب من والدتها، وطلب منها العودة إلى الداخل خشية تعرضها للخطر، فيما كانت تحاول الوصول إليها والاطمئنان عليها.

ووصفت فهيدات باكية مشهد والدتها التي أصيبت برصاصة في رأسها، قائلة: "دخلت الرصاصة في رأسها وخرجت من الناحية الأخرى".

"حاولت إنقاذها فاستهدفوني"

لم يتوقع أحمد عارف فهيدات أن تنتهي محاولته لإنقاذ المسنة الشهيدة وهي زوجة شقيقه من هجوم المستوطنين، بإصابته برصاصة في ساقه.

وروى فهيدات تفاصيل الهجوم قائلا، إن صرخات الأطفال داخل المنزل لم تمنع المستوطنين من مواصلة إطلاق النار، ما أدى إلى إصابة زوجة شقيقه واستشهادها.

وأوضح أنه خرج برفقة زوجته من المنزل بعد سماع صرخات أطفال يحذرون من وجود مستوطنين يطلقون النار في محيط المكان.

وأضاف أنه حاول الوصول إلى زوجة شقيقه بعد إصابتها وسحبها من المكان لإنقاذها، لكن أحد المستوطنين أطلق النار عليه وأصابه في ساقه.

وقال "رجعت إليها لأحاول سحبها، لكن أحد المستوطنين أطلق النار عليّ وأصابني في رجلي، ولم أتمكن من الوصول إليها". وأشار إلى أن إطلاق النار استمر حتى وصول قوات الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة.

محاولة إنقاذ انتهت بإصابة

وبحسب فهيدات، كان ابن شقيقه خارج المنزل لحظة وقوع الهجوم، ولم يكن يعلم باستشهاد والدته.

وأوضح أن أفراد العائلة اتصلوا به وأبلغوه بما حدث، فسارع إلى العودة، لكن سيارته اصطدمت في أثناء قدومه بسيارة للمستوطنين.

وقال فهيدات إن المستوطنين حاولوا تصوير اصطدام المركبتين على أنه محاولة دهس متعمدة، رغم أنه كان حادثا غير مقصود؛ وفق شهادته.

وذكر أن الهجوم الأخير ليس حادثا معزولا، بل يأتي في ظل واقع جديد فرضه وجود المستوطنين داخل القرية، عقب استيلائهم على منازل فلسطينية.

وأوضح أن حياة المواطنين الفلسطينيين تغيرت منذ ذلك الحين، وباتوا يعيشون تحت المراقبة والمضايقات المتكررة.

وأشير إلى أن مستوطنين مروا قرب منازل العائلة قبل ساعات من الهجوم، ووجهوا الشتائم والبصق نحو الأهالي.

يذكر أنه طلب من أفراد العائلة عدم الرد عليهم، خشية أن يكون هدفهم افتعال مشكلة، خصوصا في ظل ما وصفه بعدم تدخل الجيش الإسرائيلي لحماية الفلسطينيين.

وتابع "كنا نعيش هنا بأمان، لكن منذ أن سكنوا في المنازل أصبحت حياتنا صعبة، فالجيش موجود ليلا، والمستوطنون يتحركون نهارا، والسيارات تأتي وتذهب باستمرار".

هجوم دامٍ

ومساء الإثنين، استشهدت المسنة فضة فهيدات وأصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة، خلال هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على قرية الديوك التحتا غربي مدينة أريحا. وأفادت مصادر طبية ومحلية بأن مستوطنين هاجموا منازل فلسطينية في القرية وأطلقوا النار بكثافة، تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

وجاء الهجوم بعد نحو أسبوعين من استيلاء مستوطنين على 8 منازل فلسطينية في القرية، في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ومواصلة وجودهم داخلها.

وخلال الأسابيع الماضية، شهدت الديوك التحتا اعتداءات متكررة، أبرزها استيلاء مستوطنين على المنازل الثمانية تحت تهديد السلاح، ما أدى، وفق إفادات سكان، إلى إجبار 15 عائلة فلسطينية على مغادرة مساكنها.

واضطرت بعض العائلات إلى الإقامة في خيام ومساكن من الصفيح بعد مغادرة منازلها، فيما قال سكان إن وجود المستوطنين في المنازل المستولى عليها تحول إلى مصدر قلق يومي للعائلات التي بقيت في القرية.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، حذر 14 مقررا أمميا من أن التصاعد الحاد في وتيرة اعتداءات المستوطنين، بدعم وتواطؤ من الدولة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يشكل خطرا وجوديا على المجتمعات الفلسطينية.

وبالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة.

وأسفرت الاعتداءات بالضفة عن استشهاد أكثر من 1220 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا و746 آخرين، فضلا عن اعتقال أكثر من 26 ألفا؛ وفق معطيات فلسطينية.