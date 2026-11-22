بين جدار الفصل العنصري والحواجز العسكرية والتوسع الاستيطاني، تواصل قلقيلية البحث عن سبل لتعزيز صمود أهلها، مستندة إلى مقوماتها الزراعية والصناعية والسياحية، ومبادرات تسعى إلى تنشيط اقتصادها وتعزيز التواصل مع أبناء أراضي الـ48.

بين جدار الفصل العنصري الذي يعزل مساحات واسعة من أراضيها الزراعية، والقيود الإسرائيلية التي تخنق اقتصادها، تواصل محافظة قلقيلية البحث عن سبل لتعزيز صمود أهلها، مستندة إلى مقوماتها الزراعية والصناعية والسياحية، ومبادرات محلية تسعى إلى تنشيط الحركة التجارية وتعزيز التواصل مع أبناء أراضي الـ48.

بين أشجار الجوافة والأفوكادو والزيتون، وفي مزارع تمتزج فيها رائحة الأرض بعرق أصحابها، وبين مواقع أثرية تختزن ذاكرة المكان ومصانع يواصل فيها الشباب تطوير مشاريع عائلاتهم، تبدو محافظة قلقيلية وكأنها تخوض معركتين متوازيتين؛ إحداهما لمواجهة القيود والإغلاقات ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني، والأخرى للحفاظ على مقومات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والحيلولة دون عزلها عن محيطها الفلسطيني.

هنا، لا تُقاس المسافة بين المزارع وأرضه بالكيلومترات وحدها، بل بعدد الحواجز والبوابات العسكرية والتصاريح التي تفصله عن أشجاره. ولا تُقاس خسارته بمساحة الأرض التي يجرفها الاحتلال فحسب، بل أيضًا بما يفقده من مواسم زراعية وفرص تسويق ومصادر رزق.

غير أن حكاية قلقيلية لا تختزل في الجدار والحواجز؛ فثمة نساء يطورن مشاريع منزلية تحولت إلى مصدر دخل لعائلات بأكملها، وشباب يختارون البقاء وتطوير مشاريعهم الصناعية، ومزارعون يفتحون أبواب مزارعهم أمام الزوار، وبلديات ومؤسسات محلية تسعى إلى تنشيط السياحة وتعزيز التواصل الاقتصادي مع أبناء أراضي الـ48.

شكّل هذا الواقع محور جولة ميدانية في محافظة قلقيلية، شملت بلدتي عزون وحبلة، بمشاركة صحافيين وإعلاميين من مختلف المحافظات الفلسطينية والداخل، ضمن مبادرة "رد الجميل للمدن الفلسطينية"، التي تسعى إلى تسليط الضوء على جوانب الحياة في المدن الفلسطينية، بعيدًا عن اختزالها في أخبار الاقتحامات والإغلاقات والمواجهات، وإبراز ما تمتلكه من مقومات اقتصادية وزراعية وسياحية.

وكشفت الجولة أن الحديث عن السياحة والتجارة والتنمية المحلية لا يمكن فصله عن واقع الاحتلال وسيطرته على الأرض وفرضه قيودًا على حركة الفلسطينيين؛ إذ تصطدم محاولات استثمار الإمكانات الإنتاجية والسياحية للمحافظة بعقبات تتجاوز قدرة المزارعين والتجار والبلديات والمؤسسات المحلية على مواجهتها منفردة.

"رد الجميل"... مبادرة لكسر العزلة وتنشيط الأسواق الفلسطينية

جاءت الجولة الميدانية في قلقيلية ضمن مبادرة "رد الجميل للمدن الفلسطينية"، التي انطلقت، وفق ما أفاد منسقها، مدير وكالة "معا"، رائد عمر، في أعقاب تراجع الحركة التجارية والركود الذي شهدته الأسواق الفلسطينية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المدن والبلدات الفلسطينية.

رائد عمر

وقال عمر لـ"عرب 48" إن توالي الأخبار المتعلقة باجتياحات الاحتلال واقتحاماته والحواجز العسكرية أسهم في ترسيخ انطباع لدى الجمهور بصعوبة الوصول إلى العديد من المدن الفلسطينية، ولا سيما في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أن المبادرة جاءت لتسليط الضوء على الجانب الآخر من حياة هذه المدن، وإبراز أسواقها وتجارها الذين يواصلون العمل رغم الظروف الصعبة التي فرضها الاحتلال.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تشجيع أبناء مختلف محافظات الضفة الغربية والداخل الفلسطيني على زيارة المدن الفلسطينية والتسوق من أسواقها، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية ودعم التجار والمؤسسات المحلية.

وأشار إلى أن تسمية المبادرة بـ"رد الجميل" تحمل رسالة تقدير ووفاء للتجار والمؤسسات والشركات التي واصلت عملها رغم التحديات والمعيقات الاقتصادية.

ولفت عمر إلى أن المبادرة شملت جولات في جنين وطولكرم وسلفيت وأريحا، وصولًا إلى قلقيلية، مشددًا على أهمية دور الإعلام في نقل صورة متكاملة عن الواقع الفلسطيني، بحيث لا تقتصر التغطية على الأحداث الميدانية والسياسية، بل تشمل أيضًا تفاصيل الحياة اليومية والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية وقصص النجاح والصمود.

وأعرب عن تطلعه إلى توسيع المبادرة لتشمل القرى والمدن الفلسطينية في الداخل، مؤكدًا أن الضفة الغربية ليست لأبنائها وحدهم، بل هي جزء من فلسطين التي تجمع أبناء الناصرة وطمرة وحيفا والطيرة والطيبة واللد والرملة ويافا وسائر المدن والبلدات الفلسطينية.

وتحمل المبادرة أبعادًا تتجاوز تنظيم الجولات الإعلامية، إذ تسعى إلى تعزيز العلاقة بين المدن الفلسطينية وأسواقها، وبين المنتج والمستهلك، وإعادة تنشيط التواصل الاقتصادي والاجتماعي بين أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجودهم.

غير أن نجاح هذا التوجه يبقى مرهونًا باستمرارية المبادرات، والانتقال من الجولات الإعلامية إلى برامج سياحية وتجارية منظمة، قادرة على ترجمة الاهتمام الإعلامي إلى حركة اقتصادية ملموسة.

الجدار والاستيطان... حين تصبح الأرض القريبة بعيدة عن أصحابها

تعيش محافظة قلقيلية، المحاذية للخط الأخضر، واقعًا جغرافيًا معقدًا بفعل جدار الفصل العنصري والمستوطنات والطرق الالتفافية والقيود الإسرائيلية المفروضة على حركة السكان والمزارعين.

حسام أبو حمدة

وخلال استقباله الوفد الإعلامي، استعرض محافظ قلقيلية، اللواء حسام أبو حمدة، أبرز التحديات التي تواجه المحافظة، مشيرًا إلى أن مساحتها تبلغ نحو 166 كيلومترًا مربعًا، ويقطنها قرابة 135 ألف نسمة، يتوزعون على 32 تجمعًا سكانيًا.

وأوضح أن جدار الفصل العنصري، الذي شرع الاحتلال في إقامته عام 2002، عزل أكثر من 57 ألف دونم من الأراضي الزراعية، التي تتميز بخصوبتها واعتمادها على الزراعة المروية.

وأشار إلى وجود 14 مستوطنة وأكثر من 18 بؤرة استيطانية في المحافظة، مؤكدًا أن التوسع الاستيطاني يشكل تهديدًا مباشرًا للأراضي الزراعية والتجمعات السكانية الفلسطينية.

ولفت إلى أن المشكلة لا تتمثل في وجود الجدار بوصفه حاجزًا ماديًا فحسب، بل في منظومة القيود التي يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين، وتنعكس على مختلف تفاصيل حياتهم اليومية.

فالأراضي التي كانت تشكل امتدادًا طبيعيًا للقرى والمدن بات الوصول إليها، في حالات كثيرة، مرهونًا بالحصول على تصاريح وإجراءات خاصة، فيما يواجه أصحابها صعوبات في إدخال العمال والمعدات الزراعية ووسائل النقل.

وتتجاوز تداعيات هذه القيود عرقلة حركة المزارعين، لتطال مجمل العملية الإنتاجية، إذ يؤدي تعذر الوصول إلى الأراضي إلى تأخير الزراعة والقطاف، وتلف أجزاء من المحاصيل، وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وتراجع قدرة المزارعين على تسويق منتجاتهم في المواعيد المناسبة.

وهكذا، لا يقتصر تأثير الجدار على تغيير جغرافية المكان، بل يمتد إلى دورة الإنتاج الزراعي بأكملها، من الأرض إلى السوق.

مزارعو قلقيلية... معركة يومية للوصول إلى الأرض

في إحدى مزارع الجوافة في قلقيلية، يواصل المزارع محمد جبر عمله منذ أكثر من 15 عامًا في زراعة الجوافة والفراولة والأفوكادو، وهي محاصيل تحتاج إلى رعاية مستمرة ومياه وفيرة وتسويق منتظم.

محمد جبر

ووصف جبر، في حديثه لـ"عرب 48"، الموسم الزراعي الأخير بأنه جيد نسبيًا، قياسًا إلى الظروف الصعبة التي يعيشها المزارعون، مشيرًا إلى أن قرب الجدار والحاجز العسكري من أرضه يفرض عليه تحديات يومية في الوصول إليها.

وأوضح أن المزارع قد يضطر إلى الوصول إلى أرضه سيرًا على الأقدام أو باستخدام الدراجة الهوائية، في حال إغلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الطريق المؤدية إليها ومنع مرور المركبات.

وأضاف أن سلطات الاحتلال غالبًا ما تمنح تصريحًا لفرد واحد من العائلة للوصول إلى الأراضي الواقعة خلف الجدار، ما يزيد من صعوبة إنجاز الأعمال الزراعية.

ويجد المزارع نفسه أمام واقع يفرض عليه الحفاظ على محصول يحتاج إلى متابعة يومية، في الوقت الذي لا يملك فيه حرية الوصول إلى أرضه أو إدخال المعدات اللازمة للعمل فيها.

ورغم هذه التحديات، لم تعد مزرعة جبر مكانًا للإنتاج الزراعي فحسب، بل تحولت أيضًا إلى وجهة للزوار.

وأشار إلى أن نحو نصف زوار مزرعته يأتون من الداخل الفلسطيني، حيث يقطفون ثمار الجوافة بأنفسهم ويشترونها مباشرة من المزرعة.

وتقدم هذه التجربة نموذجًا للسياحة الزراعية التي تجمع بين الترفيه والتسوق ودعم المزارعين، وتتيح للزوار التعرف إلى المحاصيل الفلسطينية وطرق إنتاجها، فيما توفر للمزارعين منفذًا إضافيًا لتسويق منتجاتهم مباشرة، دون الحاجة إلى وسطاء.

لكن خلف هذه التجربة تقف خسائر زراعية كبيرة؛ فقد تحدث جبر عن تجريف جيش الاحتلال جزءًا كبيرًا من أرضه بذريعة أمنية، مستذكرًا مشاهد اقتلاع أشجار تين معمّرة، تراوح أعمار بعضها بين 25 و30 عامًا أو تزيد، بعدما كانت تشكل مصدر رزق أساسيًا لعائلات فلسطينية.

ولا تقتصر خسارة المزارعين جراء اقتلاع الأشجار المعمّرة على محصول موسم واحد، بل تطال سنوات طويلة من العمل والاستثمار، وتتطلب أعوامًا لإعادة بناء ما دُمّر.

محمد خيزران

وفي مزرعة أخرى، تحدث المزارع محمد خيزران عن تجربته في زراعة الجوافة والأفوكادو والتين والمانغا، مؤكدًا استمرار العمل الزراعي رغم الصعوبات، وأهمية التواصل مع الزوار والتجار من الضفة الغربية وأراضي الـ48 في تسويق المحاصيل.

وتعكس هذه التجارب ارتباط الزراعة في قلقيلية ببقاء العائلات الفلسطينية في أراضيها، والحفاظ على الخبرات الزراعية المحلية، واستثمار المناخ الملائم والتربة الخصبة في تطوير الإنتاج والسياحة الزراعية.

الإغاثة الزراعية... تصاريح لا تضمن الوصول إلى الأرض

فيما يروي المزارعون تفاصيل معاناتهم اليومية، ترصد المؤسسات الزراعية تداعيات أوسع للقيود الإسرائيلية على القطاع الزراعي، ولا سيما منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت مديرة الإغاثة الزراعية في محافظة قلقيلية، وفاء جودي، لـ"عرب 48"، إن المزارعين يواجهون مصادرة الأراضي ومنع الوصول إليها والاعتداءات المتكررة، لافتة إلى أن مساحات واسعة من الأراضي الواقعة خلف الجدار تُعد من أكثر الأراضي خصوبة وإنتاجية في المحافظة.

وفاء جودي

وأوضحت أن مزارعين كانوا يصلون إلى أراضيهم برفقة عشرات العمال، باتوا يحصلون على تصاريح لعدد محدود جدًا من الأشخاص، لا يتجاوز في بعض الحالات شخصين أو ثلاثة، وأحيانًا فردًا واحدًا من العائلة.

واستعرضت جودي حالة عائلة تملك مساحة واسعة من الأراضي الزراعية خلف الجدار، وكانت تحصل في السابق على تصاريح لجميع أفرادها، إلا أن سلطات الاحتلال حصرت التصاريح، في أحد المواسم، بالأب والأم وأحد الأبناء.

ولم تتمكن العائلة من قطف محصول الزيتون، نظرًا إلى معاناة الوالدين من مشكلات صحية، وتعذر وصول الابن إلى الأرض دون مركبة لم تسمح سلطات الاحتلال بإدخالها.

وتوضح هذه الحالة أن الحصول على تصريح لا يضمن بالضرورة إمكانية الوصول إلى الأرض والعمل فيها، إذ يحتاج المزارعون إلى الأيدي العاملة والمعدات ووسائل النقل والوقت الكافي لإنجاز المهام الزراعية.

وأكدت جودي أن القيود الإسرائيلية لا تقتصر تداعياتها على موسم الزيتون، بل تشمل أيضًا مزارع الجوافة والحمضيات والخضراوات، ما ينعكس سلبًا على دخل العائلات واستمرارية الإنتاج.

وفي المقابل، أشارت إلى أن قلقيلية تمتلك مقومات زراعية مهمة، أبرزها وفرة المياه وخصوبة التربة والمناخ الملائم لزراعة المحاصيل شبه الاستوائية، مثل الأفوكادو والجوافة والليتشي والكيوي.

غير أن هذه المقومات تواجه تحديات إضافية، تتمثل في استهداف الاحتلال آبار المياه وإغلاق بعضها، ومصادرة مضخات المياه وقطع خطوط الإمداد عن المزارعين.

وعلى صعيد التسويق، أوضحت جودي أن معظم المنتجات الزراعية تُسوَّق محليًا، فيما يتوجه تجار من الخليل إلى قلقيلية لشراء الجوافة، إلى جانب عمليات تصدير محدودة إلى الأردن وتسويق منتجات في الداخل الفلسطيني من خلال التنسيق الزراعي.

وأشارت إلى أن الإجراءات الإسرائيلية على الحواجز العسكرية تعرقل، كذلك، حركة المواطنين الراغبين في شراء المنتجات الزراعية من المحافظة.

ولا يتوقف النهوض بالقطاع الزراعي في قلقيلية على زيادة الإنتاج وحدها، بل يتطلب ضمان وصول المزارع إلى أرضه، والمنتج إلى المستهلك، والمستهلك إلى الأسواق والمزارع.

عزون... الحصار يضاعف أعباء الحياة اليومية

في بلدة عزون، لا تقتصر تداعيات الإغلاقات الإسرائيلية على المزارعين والحقول، بل تطال الطلبة والعمال والتجار والعائلات التي باتت مضطرة إلى إعادة تنظيم تفاصيل حياتها اليومية وفق الطرق والمداخل التي يسمح الاحتلال باستخدامها.

فؤاد شبيطة

وقال رئيس بلدية عزون، المحامي فؤاد شبيطة، إن البلدة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 12 ألف نسمة، تواجه حصارًا جغرافيًا وإغلاقات متكررة انعكست بصورة مباشرة على نشاطها الاقتصادي والزراعي.

وأوضح أن الزراعة، ولا سيما زراعة الزيتون، تشكل ركيزة أساسية في اقتصاد البلدة، غير أن العديد من المزارعين لم يتمكنوا من قطف محاصيلهم بسبب وقوع أراضيهم خلف الجدار أو بمحاذاة المستوطنات والطرق الالتفافية.

وأضاف أن توقف أعداد كبيرة من العمال الفلسطينيين عن العمل داخل الخط الأخضر زاد من اعتماد العائلات على الزراعة ومصادر الدخل المحلية، في ظل تراجع فرص العمل.

من جانبه، استعرض عضو بلدية عزون، عبد الله جودي، في حديثه لـ"عرب 48"، التحولات التي شهدتها البلدة جراء إغلاق الاحتلال طرقها ومداخلها، موضحًا أن المدخل الشرقي أُغلق قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما أُغلق مدخل آخر بعد ذلك.

وأشار إلى أن الإغلاقات ضاعفت المسافات التي يضطر الأهالي إلى قطعها، إذ باتت مسافة لم تكن تتجاوز ثلاثة كيلومترات تصل إلى نحو 18 كيلومترًا عبر الطرق البديلة.

عبد الله جودي

ولا تعني هذه الزيادة إهدار مزيد من الوقت في التنقل فحسب، بل ارتفاع تكاليف المواصلات واستهلاك الوقود، وتحمّل العائلات والعمال والطلبة أعباء اقتصادية إضافية.

وتبرز هذه المعاناة في حياة الطلبة الجامعيين الذين يتوجهون إلى نابلس، إذ دفعت تكاليف المواصلات المرتفعة بعض العائلات إلى التفكير في إسكان أبنائها بالقرب من الجامعات، بدلًا من تحمّل أعباء التنقل اليومي.

وتطرق جودي إلى الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية، مقدّرًا المساحات المتضررة في عزون بنحو 11 ألفًا و500 دونم بفعل الجدار من الجهة الغربية، إضافة إلى نحو 1700 دونم بفعل الامتدادات الاستيطانية المعروفة بـ"أصابع أرئيل"، فضلًا عن أراضٍ أخرى تضررت بفعل شارع 55.

وأكد أن بعض المزارعين لم يتمكنوا من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الزيتون منذ سنوات، رغم اعتمادهم عليها مصدرًا وحيدًا للرزق.

ولفت إلى أن الأضرار لا تقتصر على القيود العسكرية، بل تشمل اعتداءات المستوطنين، وما تتعرض له المحاصيل من أضرار تتسبب بها الحيوانات البرية والطيور الدخيلة، متهمًا مستوطنين بإطلاق الخنازير البرية في الأراضي الزراعية.

وشدد جودي على أهمية إعادة تنشيط التواصل الاقتصادي مع أبناء أراضي الـ48، الذين شكّلوا على مدار سنوات سوقًا مهمة لزيت الزيتون الذي تنتجه البلدة، المعروفة بنشاطها الزراعي والتجاري والصناعي.

وهكذا، لا تقتصر أزمة عزون على صعوبة الوصول إلى الأراضي الزراعية، بل تمتد إلى تراجع العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التي ربطت البلدة بمحيطها الفلسطيني، والأسواق التي اعتاد مزارعوها وتجارها الاعتماد عليها.

نساء يواجهن الأزمة الاقتصادية بمشاريع إنتاجية

في ظل تراجع فرص العمل وتفاقم الأعباء الاقتصادية، برز دور النساء الفلسطينيات في قلقيلية وعزون من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع إنتاجية صغيرة تسهم في إعالة العائلات وتوفير فرص العمل.

وقالت الناشطة النسوية وعضو بلدية عزون، ليلى خالد، لـ"عرب 48"، إن الظروف الاقتصادية التي أعقبت السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتراجع فرص العمل داخل الخط الأخضر، والاقتطاعات من رواتب الموظفين، دفعت العديد من النساء إلى البحث عن مصادر دخل بديلة.

ليلى خالد

وأوضحت أن نساء كثيرات اتجهن إلى إقامة مشاريع منزلية صغيرة، شملت إعداد الأطعمة والمعجنات والحلويات، والعمل في مجال الملابس والتسويق الإلكتروني.

وأضافت أن هذه المشاريع تحولت إلى مصدر دخل مهم يسهم في إعالة العائلات وتوفير احتياجات الأطفال، خصوصًا لدى العائلات التي فقدت معيلها أو اعتقل الاحتلال أحد أفرادها ممن يتولون إعالتها.

واستعرضت خالد تجربتها الشخصية، التي بدأت بمشروع منزلي صغير، قبل أن تتمكن من تطويره وتوسيع نطاق نشاطه.

وتقدم تجربتها نموذجًا لإمكانية انتقال المشاريع المنزلية من محاولات لتأمين دخل إضافي للعائلات إلى أنشطة اقتصادية تسهم في توفير فرص عمل للنساء وتنشيط الأسواق المحلية.

ولا تقتصر أهمية هذه المشاريع على العائد المادي، بل تشمل أيضًا دورها الاجتماعي في تعزيز قدرة العائلات على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

ومن شأن توفير قنوات تسويق مباشرة، وتنظيم أسواق للمنتجات النسوية، وتطوير منصات التسويق الإلكتروني، وربط صاحبات المشاريع بالمحال التجارية والمطاعم والمنشآت السياحية، أن يسهم في توسيع هذه المبادرات وتعزيز استمراريتها.

حبلة... ذاكرة تاريخية وحديقة تحمل أسماء الأسرى

إلى جانب مقوماتها الزراعية والإنتاجية، تزخر محافظة قلقيلية بمواقع تاريخية وأثرية ومساحات ترفيهية يمكن أن تشكل أساسًا لتطوير السياحة المحلية.

وقال مدير دائرة السياحة والآثار في المحافظة، سامي نمر، لـ"عرب 48" إن قلقيلية تضم مواقع أثرية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والتعريف بها، مشيرًا إلى جهود دائرة السياحة في ترميم عدد من المواقع التاريخية وتطويرها والحفاظ عليها.

سامي نمر

ومن أبرز هذه المواقع مقام "أبناء العوام" في بلدة حبلة، الذي يقع في خربة أثرية تعود إلى الحقبتين الرومانية والبيزنطية، ويضم شواهد معمارية وتاريخية خضعت لأعمال ترميم.

وأوضح نمر أن الموقع يقع بالقرب من جدار الفصل العنصري، ما يعكس تأثير الجدار في المشهد الجغرافي المحيط بالمواقع التاريخية.

وأشار إلى معالم أخرى في المحافظة، بينها المسجد العمري، مؤكدًا أهمية توثيق المواقع الأثرية واستخدام الوسائل الرقمية والمطويات التعريفية لإطلاع الزوار على تاريخها.

ولفت إلى التطور الذي شهدته المنشآت السياحية في المحافظة، التي تضم فنادق ومطاعم ومتنزهات، إلى جانب حديقة الحيوانات الوطنية، التي تشكل وجهة ترفيهية للعائلات.

وقدّر نمر عدد زوار المحافظة بنحو 30 ألف زائر شهريًا، من مختلف المحافظات الفلسطينية والداخل، استنادًا إلى الإحصاءات التي استعرضها خلال الجولة.

وفي بلدة حبلة، استعرض رئيس البلدية، حمزة صالح، المقومات التاريخية والسياحية للبلدة، خلال زيارة "حديقة الحرية"، التي ارتبطت تسميتها بقضية الأسرى الفلسطينيين.

حمزة صالح

وأوضح صالح أن البلدية زرعت أشجارًا في الحديقة، ووضعت على كل شجرة اسم أسير فلسطيني، لتتحول المساحة الخضراء إلى معلم يحمل رسالة رمزية تجسد التمسك بحرية الأسرى.

وتضم الحديقة مقام "أبناء العوام" ومقابر تاريخية تعود إلى حقب مختلفة، بينها الحقبتان الأيوبية والعثمانية، وفق ما أفاد رئيس البلدية.

وأشار صالح إلى أن حبلة تشتهر بزراعة الجوافة، بفضل طبيعة مناخها وتربتها الملائمين لهذا المحصول، مؤكدًا أن البلدة تمتلك ثروة زراعية وتاريخية تستحق التعريف بها.

ودعا أبناء الداخل الفلسطيني إلى زيارة البلدة والتعرف إلى معالمها، مشيرًا إلى أن الحديقة تضم مرافق وخدمات لاستقبال العائلات والزوار.

لكن حبلة، شأنها شأن بلدات محافظة قلقيلية، تواجه تحديات جغرافية بفعل جدار الفصل العنصري الذي يحيط بأجزاء واسعة منها، ويؤثر على حركة سكانها وتواصلهم مع المناطق المجاورة.

وتبرز في حبلة إمكانية الجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية والزراعية، إذ يمكن أن تشكل معالمها الأثرية وحديقة الحرية ومزارع الجوافة محطات متكاملة في رحلة تعرّف الزائر إلى تاريخ البلدة وطبيعتها وحياة أهلها.

الصناعة المحلية... شباب يراهنون على البقاء وتطوير الإنتاج

إلى جانب الزراعة، يشكل القطاع الصناعي ركيزة أخرى في محاولات الحفاظ على النشاط الاقتصادي المحلي وتوفير فرص العمل.

وفي مصنع ياسين للألمنيوم، تحدث الشاب يحيى ياسين عن تجربته في العمل إلى جانب والده، مؤكدًا أن تطوير المشروع العائلي يمثل بالنسبة إليه خيارًا للتمسك بوطنه وبناء مستقبله فيه.

يحيى ياسين

وأشار إلى أن المصنع يسعى إلى توسيع نطاق تسويق منتجاته في الضفة الغربية وأراضي الـ48، وتعزيز حضور المنتج الفلسطيني في الأسواق.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين أصحاب المصالح التجارية والصناعية الفلسطينية، بما يتيح تبادل الخبرات وتوسيع الأسواق وتعزيز القدرة التنافسية.

بدوره، أكد الشاب محمد ياسين أهمية بقاء الشباب الفلسطيني في وطنهم، مشيرًا إلى أن نجاح المصانع المحلية يسهم في توفير فرص العمل وتطوير الاقتصاد.

محمد ياسين

ولفت إلى حاجة المجتمع الفلسطيني إلى أصحاب الخبرات والتخصصات المختلفة، وإلى الشباب القادرين على تطوير المشاريع الاقتصادية والإنتاجية.

وتحمل هذه التجربة دلالات تتجاوز حدود المصنع، إذ يشكل استمرار المشاريع العائلية على مدار عقود، وانتقال الخبرات بين الأجيال، استثمارًا في المجتمع المحلي، ويسهم في الحفاظ على المهارات الإنتاجية وفرص العمل.

غير أن الصناعة، شأنها شأن الزراعة، تحتاج إلى أسواق وقنوات توزيع فعالة، ما يعيد التأكيد على أهمية تعزيز التواصل التجاري بين المدن الفلسطينية وأراضي الـ48.

فشراء المنتج الفلسطيني لا يقتصر على كونه معاملة تجارية، بل يسهم في استمرار المصانع وتشغيل العمال، وتعزيز قدرة المشاريع المحلية على التطور في مواجهة التحديات.

تعزيز الصمود من خلال تعزيز التواصل

في نهاية الجولة، تبدو قلقيلية أكثر من مجرد محافظة يحاصرها الجدار وتخنقها الحواجز والمستوطنات؛ فهي أرض غنية بالإنتاج الزراعي والصناعي، وذاكرة تاريخية تختزنها معالمها الأثرية، ومجتمع يواصل العمل بحثًا عن سبل لتعزيز صموده في مواجهة سياسات الاحتلال.

ومن المزارع الذي يتمسك بأرضه وأشجاره، إلى المرأة التي تطور مشروعها المنزلي، والشاب الذي يختار البقاء والعمل في مصنع عائلته، تتعدد صور الصمود، فيما تتقاطع عند الحاجة إلى أسواق مفتوحة وتواصل اقتصادي واجتماعي يتجاوز الحواجز التي يفرضها الاحتلال.

وفي هذا السياق، يمكن لأبناء أراضي الـ48 أن يؤدوا دورًا في دعم الاقتصاد المحلي، من خلال تنظيم الزيارات والرحلات العائلية، والتسوق من الأسواق الفلسطينية وشراء المنتجات المحلية، والتواصل المباشر مع المزارعين والتجار وأصحاب المصالح التجارية والصناعية.

ففي مواجهة محاولات الاحتلال فرض العزلة الجغرافية والاقتصادية، تكتسب إعادة إحياء العلاقات بين المدن والقرى الفلسطينية أهمية تتجاوز حدود التجارة والسياحة، لتشكل إحدى سبل تعزيز الصمود والتمسك بالأرض والحفاظ على الروابط بين أبناء الشعب الفلسطيني.