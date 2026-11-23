حذر تقرير حقوقي من تصاعد استهداف الطواقم الطبية الفلسطينية في الضفة الغربية، في ظل تزايد الاعتداءات المباشرة عليها وعرقلة وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين، ما يفاقم المخاطر على حياة المرضى ويقوّض خدمات الطوارئ، وسط تداعيات نفسية متزايدة على العاملين.

كشف تقرير جديد صادر عن جمعية أطباء لحقوق الإنسان عن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على طواقم الإسعاف الفلسطينية في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، موثقا تعرض المسعفين للضرب والتهديد بالسلاح، وعرقلة وصولهم إلى الجرحى والمرضى، حتى في الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا عاجلا لإنقاذ الحياة.

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ويستند التقرير إلى 25 مقابلة معمقة مع مسعفين وسائقي سيارات إسعاف ومتطوعين في الخدمات الطبية بمنطقة نابلس، ويأتي بعنوان "الوصول، العلاج، والبقاء: اعتداءات إسرائيل على سيارات الإسعاف وطواقمها، وتقويض طب الطوارئ في الضفة الغربية"، مسلطا الضوء على تحول خطير في طبيعة الانتهاكات التي تستهدف الطواقم الطبية الفلسطينية.

اعتداءات إسرائيلية على القطاع الصحي بالضفة ترتفع بأكثر من 350% pic.twitter.com/42eBY7uszr — موقع عرب 48 (@arab48website) November 23, 2026

ووفق التقرير، لم تعد الاعتداءات تقتصر على تأخير سيارات الإسعاف عند الحواجز العسكرية وعرقلة حركتها، بل باتت تشمل استهدافا مباشرا للمسعفين من قبل الجنود والمستوطنين، رغم وضوح هويتهم بصفتهم عاملين في المجال الطبي.

وتوثق الشهادات اعتداءات جسدية وتهديدات بالسلاح وإهانات لفظية وعمليات تفتيش مهينة، إلى جانب منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى والمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج.

وفي بعض الحالات، اضطر المسعفون إلى مواصلة تقديم الرعاية الطبية تحت التهديد، وسط اعتداءات استهدفتهم بصورة مباشرة.

اعتداءات إسرائيلية على القطاع الصحي بالضفة ترتفع بأكثر من 350% pic.twitter.com/AtaUabVL1G — موقع عرب 48 (@arab48website) November 23, 2026

وتظهر الأرقام الواردة في التقرير حجم التدهور الذي طال القطاع الصحي في الضفة الغربية، إذ ارتفع عدد الحوادث التي استهدفت الرعاية الصحية من 93 حادثة عام 2022 إلى 422 حادثة عام 2024، بزيادة تجاوزت 350%.

كما وثقت منظمة الصحة العالمية 233 اعتداء على الرعاية الصحية خلال عام 2025، بينها 165 حادثة استهدفت وسائل النقل الطبي.

وبالتوازي مع ذلك، ارتفع عدد الحواجز والعوائق التي تقيّد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية من 642 حاجزا وعائقا في حزيران/يونيو 2023 إلى 925 في كانون الأول/ديسمبر 2025، بزيادة تقارب 44%، ما يزيد من صعوبة وصول الطواقم الطبية إلى الحالات الطارئة.

اعتداءات إسرائيلية على القطاع الصحي بالضفة ترتفع بأكثر من 350% pic.twitter.com/FxgNFIodex — موقع عرب 48 (@arab48website) November 23, 2026

ومن بين الشهادات التي أوردها التقرير، رواية مسعف من منطقة برقة قرب نابلس، قال إن جنودا إسرائيليين منعوه من الوصول إلى جريح كان على مسافة قصيرة منه، وتركوه ينزف حتى فارق الحياة.

وقال المسعف: "كنت قريبا من الجريح، وكان بإمكاني الوصول إليه بسهولة، لكن الجنود منعوني. بقي ملقى على الأرض ينزف حتى مات. وبعد وفاته غادر الجنود المكان، وتمكنا من الوصول إليه".

اعتداءات إسرائيلية على القطاع الصحي بالضفة ترتفع بأكثر من 350% pic.twitter.com/vu8d3ajsM5 — موقع عرب 48 (@arab48website) November 23, 2026

ولا تقتصر آثار هذه الاعتداءات على تعطيل الخدمات الطبية وتعريض حياة المرضى للخطر، بل تمتد إلى الصحة النفسية للعاملين في الإسعاف، إذ أفاد معظم المشاركين في المقابلات بمعاناتهم من القلق والإرهاق واضطرابات النوم، فيما عبر جميع المشاركين الـ25 عن شعور دائم بالتوتر والخوف من التوقيف أو الاعتداء أو منعهم من الوصول إلى الجرحى والمرضى.

وقال أحد سائقي سيارات الإسعاف: "بالنسبة إلي، كل اتصال هاتفي يعني مخاطرة. وفي كل مرة أخرج فيها من البيت، هناك احتمال ألا أعود".

اعتداءات إسرائيلية على القطاع الصحي بالضفة ترتفع بأكثر من 350% pic.twitter.com/DIyvpfXTLJ — موقع عرب 48 (@arab48website) November 23, 2026

من جهته، قال عمران عناتي، الباحث في جمعية أطباء لحقوق الإنسان ومعد التقرير، إن الاعتداءات على الطواقم الطبية الفلسطينية شهدت تصعيدا خطيرا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ولم تعد تقتصر على إغلاق الطرق المؤدية إلى المستشفيات، بل بات المسعفون الذين يحاولون إنقاذ الأرواح عرضة للاعتداء والاستهداف.

وأضاف أن الشهادات التي جمعها التقرير توثق اعتداءات الجنود والمستوطنين على طواقم الإسعاف ومنعها من الوصول إلى الجرحى، حتى في الحالات التي تكون فيها كل دقيقة حاسمة لإنقاذ حياة المصاب، مشددا على أن ما جرى توثيقه لا يمثل حوادث فردية معزولة، بل اعتداءات ممنهجة على خدمات الإسعاف والرعاية الطبية الفلسطينية، تتحمل إسرائيل المسؤولية عنها.