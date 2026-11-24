يحتجز الاحتلال الإسرائيلي مئات جثامين الشهداء الفلسطينيين، تاركا عوائلهم في دوامة من الانتظار والقلق وغياب اليقين بشأن مصير أبنائهم، في ظل سياسة ممنهجة تتخذ من الجثامين ورقة ضغط ومساومة. وتسلط شهادات عوائل من الضفة الضوء على المعاناة الإنسانية والنفسية.

أثناء إلقاء نظرة الوداع على الشهيد وسام اشتية قبيل تشييعه بعد عام ونصف على احتجازه بقرية سالم (Gettyimages)

ينتظر وائل شغنوبي منذ سنة ونصف تسلّم جثمان ابنه الشهيد الذي قتله الجيش الإسرائيلي. يريد أن يتثبّت من استشهاده بعينيه، أو أن يتمكّن من إكرامه بدفنه، عندها فقط سيمتزج حزنه بالارتياح.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

تعيش مئات العوائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة هذا الانتظار الموجع، بينما يحتجز الاحتلال الإسرائيلي جثامين أبنائها الذين إما استشهدوا في سجونها، وإما استشهدوا برصاص الجيش أو المستوطنين.

وقال شغنوبي وهو يحمل صورة ابنه الشهيد نضال (16 عاما) في منزله في قرية برقة شمال غرب نابلس، "الأهل يشعرون بالارتياح عندما يدفنون جثمان ابنهم... نعتقد أن إكرام الميت دفنه".

في 17 أيار/ مايو 2025، أطلق جنود إسرائيليون النار صوب الشهيد نضال عند مدخل قرية برقة وأصابوه بجروح. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حينه إن القوات الإسرائيلية تركت الفتى ينزف ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، مشيرة الى أن طواقمها تعاملت مع إصابة فتيين في الحادثة ذاتها ونقلتهما إلى المستشفى.

قلق وتمسك بالأمل

وروى شغنوبي، وهو عامل بناء يبلغ 56 عاما من العمر "الجيش أخذ الجثمان، ولم يسمح لأحد بأن يقترب منه. طبعا تبقى قلقا وتستمر في الأمل. لا تعرف إذا كان حيا أم ميتا".

لاحقا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد نضال شغنوبي واحتجاز جثمانه، في حين زعم الجيش الإسرائيلي أن الفتية الثلاثة رشقوا مركبات مارة بالحجارة، فردّ الجنود بإطلاق النار صوبهم.

وعلى الرغم من أن السلطات الإسرائيلية أبلغته بشكل غير مباشر أن ابنه استشهد، يتمسّك شغنوبي بالأمل، مستشهدا بحالة سابقة أخطأ فيها الجيش في التعرّف على هوية جثمان، ليتبين لاحقا أن الشخص الذي أعلن استشهاده كان حيا ومعتقلا في السجن.

وقال "إن شاء الله يكون نضال على قيد الحياة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن احتجاز الجثامين شكل من أشكال العقاب للأهل.

وبين الجثامين الذين يحتجزهم الاحتلال الإسرائيلي، جثامين شهداء فلسطينيين قتلتهم قواتها في مواجهات، ومن قطاع غزة، وأسرى، وفتية قتلوا في الضفة الغربية. وازداد إجراء احتجاز الجثامين في السنوات الأخيرة.

مئات جثامين الشهداء محتجزة

وبحسب مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، تحتجز السلطات الإسرائيلية حاليا 807 جثامين لشهداء فلسطينيين، بينهم 678 من الضفة الغربية و105 من قطاع غزة.

وقال منسق "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين"، حسين شجاعية، إن مئات الجثامين الأخرى لشهداء فلسطينيين قُتلوا خلال حرب الإبادة في غزة التي بدأت عام 2023 لم تُوثَّق بعد بشكل صحيح.

بالنسبة لإسرائيل، فإنها تسعى من خلال سياستها الممنهجة في احتجاز جثامين الشهداء إلى توفير أوراق ضغط.

ففي عام 2017، قرّر مجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، أن بعض جثامين الشهداء الفلسطينيين يمكن احتجازها لاستخدامها كورقة مساومة لإبرام صفقة تبادل أسرى.

وكان القرار في الأصل يُطبّق على عناصر حماس أو منفذي العمليات، لكن هذه السياسة امتدت لتشمل مدنيين أيضا.

"خطفوا الجثمان"

في برقة، جلس إياد دغلس (52 عاما) محاطا بصور ابنه الشهيد معتز (14 عاما) الذي قتلته القوات الإسرائيلية قبل أسبوع.

بوجه شاحب، قال إنه يأمل ألا يضطر لانتظار سنوات حتى يتسلم جثمان معتز. وأضاف عامل البناء "خطفوا الجثمان. إنه شعور بالغ الصعوبة".

واستشهد معتز بعد مواجهات مع الجيش الإسرائيلي الذي زعم أنه وفتية وشبانا آخرين كانوا يرشقون مركبات إسرائيلية بالحجارة على الطريق قرب قريتهم.

عندما أخبرته مجنّدة إسرائيلية بالعثور على فتى فاقد الوعي ومصاب بطلقين ناريين، تمنّى ألا يكون ابنه، لكنه في أعماق قلبه كان يعلم بالحقيقة.

وقال "عندما قالت ذلك، فهمت. طبعا لم أكن متأكدا تماما".

كلما طال زمن احتجاز جثامين الشهداء في الثلاجات، تزداد حالة الارتياب والشك والانتظار والحزن لدى العوائل الثكلى.

يحمل الشهيد معتز اسم عمه الذي قتلته القوات الإسرائيلية "في ظروف مشابهة" في عام 2001، حسب ما قال إياد. ويروي "احتجزوا جثمان عمه ثلاثة أيام قبل أن يسلموه لنا. لكن الوضع لم يكن كما هو اليوم. كان الوضع أفضل".

ويضيف "في هذه الأيام، يحتجزون الجثمان سنة أو سنتين أو ثلاث".

"تشبثنا بالاعتقاد بأنه مصاب"

في قرية سالم شمالا، وجدت عائلة اشتية أخيرا شيئا من السكينة في تشرين الثاني/ نوفمبر، عندما أُعيد إليها جثمان ابنها الشهيد بعد عام ونصف العام من احتجازه، رغم حزنها عليه بعد تثبتها من استشهاده.

وحمل شبان من القرية جثمان الشهيد وسام اشتية الذي استشهد في تموز/ يوليو 2025 عن 36 عاما، بعد تسلمه من مستشفى في مدينة نابلس القريبة.

وقال والده غسان اشتية بعد وقت قصير من دفن جثمان ابنه الشهيد الملفوف بالعلم الفلسطيني "طوال هذا الوقت، تشبثنا بالاعتقاد بأنه (مصاب) في المستشفى".

واعتقل الجيش الإسرائيلي اشتية بعد أن أصابه في مواجهات اندلعت عقب مداهمة للقرية. بعد ذلك، أعلنت السلطات الإسرائيلية استشهاده.

وقال الوالد "طوال هذا الوقت كنا نعيش على أعصابنا، ونتمنى أن يأتي الوقت الذي نعرف فيه تماما ونتأكد من الخبر، هل هو ميت أم حي، لكي نرتاح".