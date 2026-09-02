غارات ونسف منازل واستهداف للنازحين في غزة

تأتي الخروقات الإسرائيلية المتواصلة في ظل بقاء اتفاق وقف إطلاق النار هشا، وسط عجز الجهود السياسية عن تثبيت التهدئة والانتقال إلى مراحلها اللاحقة. ويزيد استمرار العمليات العسكرية من تعقيد الوضع الإنساني في القطاع، ويعمّق حالة عدم الاستقرار التي يعيشها السكان.

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ328 على التوالي، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة، المستمرة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بالتزامن مع استمرار وتشديد الحصار على القطاع، ما يزيد من حجم الدمار والمعاناة التي يعيشها المدنيون والنازحون، وسط سقوط شهداء وتسجيل إصابات.

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وشهدت الساعات الأخيرة خروقات جديدة للهدنة، تخللها إطلاق نار وقصف مدفعي وبحري، إلى جانب استهداف لخيام النازحين ومراكز الإيواء وعمليات نسف لمنازل ومنشآت مدنية في مناطق متفرقة من القطاع.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية شارع المجمع الإسلامي في المنطقة الشرقية لمدينة خانيونس، جنوبي القطاع، كما استهدفت منطقة أبو العجين جنوب شرقي مدينة دير البلح، وسط غزة، بالتزامن مع إطلاق نار متقطع من طائرة مروحية إسرائيلية.

وفي مدينة غزة، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار تجاه ساحل المدينة، فيما استهدف إطلاق نار من طيران الاحتلال المروحي المناطق الشرقية لحي التفاح، شرقي المدينة.

كما تعرض محيط مفترق السنافور، شرقي حي التفاح، لقصف مدفعي عنيف، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية بعدة قذائف المناطق الشرقية لمدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وفي شمال القطاع، تزامن قصف مدفعي إسرائيلي مع إطلاق نار مكثف من الدبابات تجاه المناطق الشرقية لبلدة بيت لاهيا.

وشهد جنوب شرقي مدينة خانيونس كذلك قصفاً مدفعياً إسرائيلياً، بالتزامن مع إطلاق نار من الطيران الحربي المروحي.

وفي وسط القطاع، نسفت القوات الإسرائيلية مباني سكنية شمال مخيم البريج للاجئين، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من مروحية حربية إسرائيلية، فيما أطلقت الدبابات المتمركزة شمال شرقي المخيم نيران رشاشاتها تجاه المناطق المحيطة.

وتأتي هذه الخروقات رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 31 تموز/يوليو 2026، التوصل إلى "اتفاق جديد" للشروع في المرحلة الثانية من "خارطة الطريق" الخاصة بقطاع غزة، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال خروقاتها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار.