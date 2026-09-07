غارات وقصف إسرائيلي يستهدف خيام النازحين في غزة

تتواصل الخروقات الإسرائيلية للتهدئة في قطاع غزة، في وقت لا تزال فيه التفاهمات المعلنة لإنهاء الحرب تواجه اختبارا ميدانيا متواصلا. ويزيد تجدد القصف وإطلاق النار من هشاشة الوضع الإنساني، ويعمّق المخاوف من استمرار تدهور الأوضاع في القطاع.

واصلت قوات الجيش الإسرائيلي، الإثنين، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار، إلى جانب نسف منازل واستهداف مراكز الإيواء وخيام النازحين في مناطق متفرقة من القطاع.

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وأصيب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية إثر إطلاق نار من زوارق حربية قبالة ساحل مدينة غزة، فيما أصيب نازحان برصاص آليات عسكرية إسرائيلية في محيط أبراج القسطل شرقي دير البلح وسط القطاع.

وفي جنوب غزة، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار بكثافة تجاه المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، بالتزامن مع قصف مدفعي طال جنوب المدينة، فيما ألقت طائرة مسيّرة قنابل متفجرة في منطقة المسلخ.

وفي مدينة غزة، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية ثلاث غارات على حي التفاح شمال شرقي المدينة، وغارتين على المناطق الشرقية، بينما استهدفت غارة جوية مجمع "الصخرة" شرقي المدينة.

كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بكثافة تجاه المناطق الغربية لمدينة رفح، ومناطق شمال غربي بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، فيما تعرض محيط مفترق السنافور شرقي حي التفاح لإطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية.

وتواصل القوات الإسرائيلية خروقاتها لوقف إطلاق النار لليوم الـ333 على التوالي، وسط استمرار الحصار وتشديد القيود، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين والنازحين ويزيد من حجم الدمار في القطاع.

وتأتي هذه الخروقات رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 31 تموز/يوليو 2026، التوصل إلى "اتفاق جديد" للشروع في المرحلة الثانية من "خارطة الطريق" الخاصة بقطاع غزة.