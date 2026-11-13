الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي دفع النظام الصحي بغزة لحافة الانهيار

أكدت الأمم المتحدة أن القصف الإسرائيلي المستمر دفع النظام الصحي بغزة لحافة الانهيار، مشددةً على أن استهداف المستشفيات جريمة حرب، وذلك عقب غارة إسرائيلية استهدفت مجمع ناصر الطبي بخانيونس وأسفرت عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين.

إحدى أفراد طاقم مستشفى ناصر في خانيونس، جنوب قطاع غزة، 12 نوفمبر (Getty Images)

أكدت الأمم المتحدة أن القصف الإسرائيلي المستمر منذ سنوات، دفع النظام الصحي في قطاع غزة إلى حافة الانهيار.

وذكر مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في فلسطين، في بيان اليوم الجمعة، أن غارة جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، استهدفت مبنى يضم قسم العمليات الجراحية في مجمع ناصر الطبي، ما أسفر عن استشهاد 6 أشخاص، وإصابة نحو 30 آخرين.

وأشار البيان إلى أن مجمع ناصر الطبي يعد أحد المستشفيات القليلة التي لا تزال تحاول تقديم خدماتها في المنطقة.

ولفت إلى أنه تم استخدام 3 صواريخ في الهجوم، انفجر واحد منها فقط، فيما تشكل الذخائر غير المنفجرة خطرا إضافيا على المرضى والعاملين في المجال الصحي والأهالي.

وتطرق البيان إلى تعرض مجمع ناصر الطبي لهجمات إسرائيلية في آب/ أغسطس 2025، أسفرت 3 غارات جوية خلالها عن استشهاد 22 شخصا، بينهم 5 صحافيين.

وأشار إلى أن تقريرا أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2024، تناول الهجمات الإسرائيلية المتكررة على مستشفيات غزة، لافتا إلى أن معظم مستشفيات القطاع كانت قد دُمرت بحلول ذلك الوقت.

وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يقدم معلومات كافية تتيح التحقق بصورة مستقلة من ادعاءاته بأن المستشفيات وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي الذين استهدفهم فقدوا وضعهم الخاص المحمي بموجب القانون الدولي، وتحولوا إلى أهداف عسكرية.

وشدد المكتب على أن "الهجمات المباشرة على المستشفيات والعاملين في المجال الصحي والمرضى والجرحى تشكل جرائم حرب"، مؤكدا ضرورة حماية المنشآت الصحية والأشخاص الموجودين فيها وفقا للقانون الدولي.

وقتل الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، 6 أشخاص، بينهم طفل وطبيب، وأصاب نحو 30 آخرين، في غارة جوية استهدفت أحد مباني مستشفى ناصر بمدينة خانيونس.

ويأتي القصف في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في قطاع غزة منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.