تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع سقوط شهداء وجرحى جراء استهداف خيام النازحين ومناطق سكنية بالقصف وإطلاق النار، وسط استمرار عمليات تدمير المنازل وتشديد الحصار وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، صباح الأحد، جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدف خيام النازحين ومراكز الإيواء في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في إطار استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار لليوم الـ416 على التوالي.

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وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي، منذ ساعات الفجر، تصعيد اعتداءاتها العسكرية على القطاع، من خلال القصف المدفعي وإطلاق النار ونسف المنازل، بالتزامن مع استمرار الحصار وتشديد القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية.

وأفادت مصادر طبية بإصابة فلسطيني جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيام النازحين داخل حرم جامعة الأقصى في منطقة مواصي خانيونس.

كما أعلن مستشفى شهداء الأقصى إصابة فلسطينيين بجروح متفاوتة، إثر إطلاق نار إسرائيلي استهدف المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي خانيونس، أصيب طفل برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في محيط مدينة حمد السكنية شمالي المدينة، فيما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها باتجاه المناطق الشرقية لدير البلح، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وامتدت الاعتداءات إلى جنوبي خانيونس، حيث تعرضت مناطق للقصف المدفعي، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية في منطقة المواصي، فيما واصلت القوات الإسرائيلية عمليات نسف وتفجير المنازل في عدد من مناطق القطاع.

وتأتي هذه الخروقات في ظل أوضاع إنسانية ومعيشية متفاقمة يعيشها نحو مليوني فلسطيني، جراء الدمار الواسع الذي خلفته الحرب في المنازل والمنشآت والبنية التحتية، إلى جانب استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بوساطة ورعاية عربية وأميركية في مدينة شرم الشيخ المصرية، وسط مطالبات فلسطينية بإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق ووقف اعتداءاتها المتواصلة على القطاع.