قصرة تحت الحصار... إخلاء عائلات فلسطينية بدلًا من المستوطنين

الجيش الإسرائيلي يوسّع عمليته في قصرة، فأخلى نحو 20 عائلة فلسطينية وسيطر على 16 منزلًا وحولها إلى ثكنات، فيما استمر حصار مستوطنين ثلاث عائلات لليوم الرابع، رغم الانتقادات الأميركية والدولية.

وسّع الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عمليته في بلدة قصرة جنوب نابلس، وأخلى نحو 20 عائلة فلسطينية من منازلها، فيما سيطر على 16 منزلًا وحولها إلى ثكنات عسكرية، بالتزامن مع استمرار حصار مستوطنين ثلاث عائلات لليوم الرابع، بدل إنهاء وجودهم بصورة كاملة وإبعادهم عن محيط المنازل الفلسطينية.

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وتأتي العملية رغم الانتقادات التي أثارتها اعتداءات المستوطنين في البلدة، وبينها موقف أميركي عبر عنه السفير الداعم للاستيطان، مايك هاكابي، عقب حصار منزل عائلة تحمل الجنسية الأميركية، فيما يزعم الاحتلال أنه يعمل على تفكيك البؤر الاستيطانية في المنطقة ومنع الاحتكاك، وذلك عبر تهجير عائلات فلسطينية.

وقال رئيس بلدية قصرة، عبد العظيم الوادي، إن الجيش أبلغ المجلس بأن عمليته ستستمر حتى صباح الأحد، مشيرًا إلى أن القوات تسيطر حاليًا على 16 منزلًا داخل البلدة ومحيطها، وقد حولتها إلى مواقع عسكرية؛ فيما ذكرت تقارير إسرائيلية أن عملية الاحتلال ستستمر سبعة أيام في المنطقة.

بعد أن أخلى جيش الاحتلال الإسرائيلي البؤرة الاستيطانية في قصرة، مع إبقاء معداتها في المكان، أعاد مستوطنون إقامتها، فيما يستمر حصار العائلات الفلسطينية وسط تعزيز انتشار قوات الاحتلال في البلدة



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وأضاف الوادي أن أعدادًا كبيرة من الجنود والآليات والجرافات اقتحمت قصرة وانتشرت في أنحاء البلدة ومحيطها، فيما أغلقت القوات المحال التجارية وقيّدت حركة الأهالي وفرضت حصارًا فعليًا على البلدة.

وبحسب الوادي، أبلغ الجيش المجلس بأنه يعمل على تفكيك بؤرة استيطانية أقامها مستوطنون في محيط قصرة. لكن العملية الإسرائيلية شملت في الوقت نفسه إخلاء نحو 20 عائلة فلسطينية من منازلها، بزعم منع الاحتكاك مع المستوطنين خلال العملية العسكرية.

وأبلغ الجيش عددًا من العائلات بأن عليها مغادرة منازلها بسبب عملية ستستمر عدة أيام، فيما رفضت العائلات الثلاث المحاصرة على أطراف البلدة إخلاء منازلها خشية عدم السماح لها بالعودة إليها لاحقًا.

وقال قصي أبو ريدة، وهو أحد المحاصرين، إنه لا يريد مغادرة منزله خوفًا من أن يُمنع من العودة إليه بعد انتهاء العملية.

وتستضيف عائلات فلسطينية داخل مركز قصرة عددًا من الذين أُجبروا على ترك منازلهم، فيما بقيت العائلات المحاصرة في المنطقة الطرفية داخل بيوتها.

الجيش يبرر الإخلاء بـ"منع الاحتكاك"

وقال ناشطون موجودون في قصرة إن الجيش برر إخلاء الفلسطينيين بأنه يهدف إلى منع الاحتكاك بينهم وبين المستوطنين.

وزعم الجيش، من جهته، أن قواته "تتمركز في محيط القرية لأغراض الحماية، من أجل البقاء داخل القرية وحماية السكان"، مضيفًا أن انتشارها يشمل أحد المنازل الفلسطينية التي قيل إن أصحابها محاصرون.

وكان الوادي قد قال إن مكتب الارتباط الفلسطيني أبلغه فجر الخميس ببدء عملية عسكرية إسرائيلية في البلدة، وطُلب منه العمل على منع الاحتكاك مع الجنود. وأضاف أن القوات أغلقت المتاجر ومنعت الحركة، وأن قصرة باتت تحت حصار عسكري.

توثيق من قصرة | الأربعاء: بعد أن "أخلى" الجيش الإسرائيلي البؤرة الاستيطانية، توافد عشرات المستوطنين إلى المكان وأغلقوا الطريق بالحجارة والصخور لمواصلة حصار العائلات الفلسطينية.



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وبدأت القوات الإسرائيلية خلال الليل إجراءات لإخلاء بؤرةاستيطانية أقامها مستوطنون في المنطقة الواقعة بين قصرة وجالود، بينها بؤرة "تال تلبيوت"، كما بدأت بإبعاد بعض المستوطنين الذين حاصروا المنازل الفلسطينية.

لكن إفادات من البلدة أشارت إلى استمرار وجود مستوطنين في المنطقة الجبلية صباح الخميس، إلى جانب انتشار واسع للقوات الإسرائيلية. وقال الجيش إن مستوطنًا واحدًا فقط جرى توقيفه خلال عملية الإخلاء.

ثلاثة منازل تحت الحصار لليوم الرابع

وكان المستوطنون قد أقاموا، الأحد الماضي، بؤرة جديدة قرب منازل فلسطينية في منطقة رأس العين على أطراف قصرة، ووضعوا حجارة لقطع الطريق المؤدي إليها.

وأدى إغلاق الطريق إلى عزل ثلاث عائلات فلسطينية عن بقية البلدة ومنع أفرادها من الحركة بحرية أو استقبال الزوار، فيما تحمل إحدى العائلات الجنسية الأميركية.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية بأن المنازل المحاصرة تعود لعائلات يوسف عبد السلام، ورزق أبو ريدة، ولؤي أبو ريدة.

وقالت الهيئة إن المستوطنين قطعوا الطرق المؤدية إلى المنازل بالحجارة، وعرقلوا وصول الغذاء والمياه والأدوية إليها، بالتزامن مع قطع خطوط المياه والكهرباء.

وأضافت أن محاولات اقتحام المنازل والاستيلاء عليها بدأت قبل نحو أربعة أشهر، ما دفع أفراد العائلات إلى التناوب على الإقامة فيها لمنع المستوطنين من السيطرة عليها.

وفي قرية جالود المجاورة، استولى مستوطنون في 22 تموز/ يوليو الماضي على منزل عائلة محمود الطوباسي، بعد حصاره لأكثر من ثلاثة أشهر.

جنود إلى جانب المستوطنين

وخلال الأيام الماضية، وثقت مشاهد وجود جنود إسرائيليين إلى جانب المستوطنين في البؤرة المقامة قرب قصرة، بل ومشاركة بعضهم معهم في الصلاة.

وكان الجيش قد حاول، الأربعاء، إخلاء البؤرة، لكن مستوطنين توافدوا إلى المكان وأغلقوا الطرق بالحجارة رغم إعلان المنطقة عسكرية مغلقة.

وغادرت القوات الموقع بينما ظل مستوطنون فيه، وواصلوا رشق منازل فلسطينية بالحجارة.

بعد أن أخلى جيش الاحتلال الإسرائيلي البؤرة الاستيطانية في قصرة (أبقى المعدات في مكانها)، أعاد مستوطنون إقامتها، في ظل استمرار حصار العائلات الفلسطينية وتعزيز انتشار قوات الاحتلال.



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كما منع الجيش صحافيين كانوا في طريقهم إلى المنازل المحاصرة من الوصول إلى المنطقة، في وقت زار فيه قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوط، وعدد من كبار الضباط الموقع.

وأظهرت تسجيلات مصورة أن قوات الاحتلال صادرت مظلة أقامها المستوطنون، من دون إزالة بقية معداتهم، بينما شوهد مستوطن يثبت وتدًا معدنيًا في الأرض بحضور جنود.

وكان مستوطنون قد تجمعوا بداية في ساحة منزل لعائلة فلسطينية مهجرة في جالود، قبل نقلهم بمركبات إلى قصرة.

انتقاد أميركي: "إرهاب"

واكتسبت القضية بعدًا دبلوماسيًا بسبب وجود مواطنين أميركيين بين العائلات المحاصرة.

ووصف السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، ما تعرضت له إحدى العائلات بأنه "عمل إرهابي مروّع" استهدف "تخويف العائلة ومضايقتها"، مضيفًا أن السفارة الأميركية في القدس كانت "منخرطة بشكل كبير" في القضية.

وذكر هاكابي أن الجيش والشرطة وصلا إلى المكان بطلب من السفارة لإبعاد من وصفهم بـ"الإرهابيين الإسرائيليين"، موضحًا أن البيت الأبيض لم يتدخل مباشرة، لكن السفارة أطلعت واشنطن على التطورات.

كتيبة إضافية في قصرة

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، قد أمر، الأربعاء، بنشر كتيبة مشاة نظامية إضافية في منطقة قصرة، علما بأن الجيش الإسرائيلي لا يتعامل مع المستوطنين الذين تقع مهمة التعامل معهم مع شرطة الاحتلال وقوات "حرس الحدود".

وقال الجيش إن القرار يهدف إلى "تعزيز النظام والسيطرة العملياتية، ومنع استمرار الأحداث الخطيرة"، وإن العملية تجري بالتعاون مع الشرطة وجهاز الأمن العام الإسرائيلي، بزعم العمل على "محاسبة مثيري الشغب".

ورغم الإعلان عن خطوات لإخلاء بعض المستوطنين، فإن الإجراءات الإسرائيلية على الأرض طاولت بصورة مباشرة السكان الفلسطينيين، عبر إخلاء عائلات من منازلها، والاستيلاء على منازل أخرى وتحويلها إلى ثكنات، وإغلاق المتاجر وتقييد الحركة داخل البلدة.

وتحذر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من أن الحصار المفروض على المنازل في قصرة يندرج ضمن محاولات عزل العائلات والضغط عليها لمغادرة المنطقة.

وبحسب معطيات الهيئة، نفذ المستوطنون 12,506 اعتداءات منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى نهاية حزيران/ يونيو 2026، أسفرت عن استشهاد 52 فلسطينيًا وإشعال 890 حريقًا في ممتلكات وأراضٍ فلسطينية.

وسجل تموز/ يوليو الماضي، وفق المعطيات ذاتها، 2,256 اعتداء نفذتها القوات الإسرائيلية والمستوطنون، بينها 1,458 اعتداء للجيش و798 للمستوطنين.

وتشمل هذه الاعتداءات القتل والاعتقال وهدم المنازل والمنشآت وإحراق المركبات والمساجد وتجريف الأراضي الزراعية ومنع أصحابها من الوصول إليها، إلى جانب التهجير والتوسع الاستيطاني.