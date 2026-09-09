الاحتلال يهدم في القدس والمستوطنون يهاجمون الضفة

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الضغوط على الفلسطينيين في القدس والضفة، وسط مخاوف من ترسيخ واقع جديد على الأرض عبر توسيع القيود على السكان ومصادرة الأراضي وتعزيز الوجود الاستيطاني، بما يفاقم مخاطر التهجير وتغيير الطابع الديمغرافي للمناطق المستهدفة.

هدمت جرافات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، إسطبلا للخيول في ضاحية الأقباط ببلدة الرام شمال القدس المحتلة، ومنزلا في بلدة سلوان، فيما واصل المستوطنون هجماتهم واعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بحماية قوات الاحتلال.

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وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الرام برفقة جرافات، وهدمت إسطبلا للخيول، بالتزامن مع إطلاق كثيف لقنابل الغاز في محيطه، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وفي القدس، أغلقت قوات الاحتلال مداخل حيي بئر أيوب والبستان في بلدة سلوان، واقتحمت منزل الفلسطيني أبو يوسف الرشق في حي البستان، قبل أن تشرع بهدمه.

وتأتي عمليات الهدم والإغلاق في إطار حملة إسرائيلية متواصلة تستهدف تهجير الفلسطينيين من القدس، ولا سيما من المناطق المهددة بالإخلاء، بالتوازي مع توسيع المشاريع الاستيطانية والتهويدية في المدينة.

ويشهد حي البستان في سلوان، على وجه الخصوص، حملة هدم متسارعة وممنهجة تستهدف منازل الفلسطينيين، في مسعى لإخلاء الحي وإقامة مشاريع تهويدية واستيطانية مكانها، وفق ما تؤكده جهات رسمية وحقوقية فلسطينية.

وتصف هذه الجهات ما يجري في الحي بأنه جزء من سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي، في مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية.

اعتداءات المستوطنين

وبالتوازي مع عمليات الهدم في القدس، واصل المستوطنون، فجر الأربعاء، اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من مناطق الضفة الغربية، بحماية قوات الاحتلال.

ففي محافظة طوباس، هاجمت مجموعات من المستوطنين أطراف المدينة والتجمعات البدوية المحيطة بها خلال ساعات الليل، ودمرت خطوط مياه حيوية في منطقة يرزا، كما اعتدت على الأهالي في خربة إبزيق.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، استولى مستوطنون على بئر مياه تعود ملكيته للمواطن نعمان أبو عيد قرب خلة الحمص، ومنعوه من الوصول إليها.

أما في محيط القدس، فهاجم مستوطنون مسلحون، فجرا، تجمع الحثرورة البدوي المتاخم لمنطقة الخان الأحمر شرق المدينة، وأرهبوا السكان من خلال الاعتداء المباشر وملاحقة الشبان في المنطقة المحيطة.

كما شهدت محافظات نابلس وقلقيلية ورام الله هجمات استيطانية متفرقة، شملت رشق المنازل والمركبات بالحجارة، والاعتداء على الأراضي الزراعية والممتلكات الفلسطينية.

ووفق المعطيات الواردة، وفرت قوات الاحتلال الحماية للمستوطنين خلال هذه الاعتداءات، وأطلقت قنابل الغاز والرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين الذين حاولوا التصدي للهجمات.