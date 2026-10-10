إصابة شابين خلال اقتحام أريحا وقوات الاحتلال تداهم منازل في طمون

أفادت مصادر طبية بأن أحد المصابين في أريحا أُصيب في الفخذ، والآخر في القدم، ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي باتجاه المواطنين عقب اقتحامها وسط المدينة.

أُصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة أريحا بعد منتصف الليلة الماضية، فيما اقتحمت القوات، اليوم السبت، بلدة طمون جنوب طوباس وداهمت منازل فيها.

وأفادت مصادر طبية بأن أحد المصابين في أريحا أُصيب في الفخذ، والآخر في القدم، ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي باتجاه المواطنين عقب اقتحامها وسط المدينة.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اقتحمت طمون بعدد من الدوريات العسكرية، وداهمت منازل عدة، كما حاصرت منزلًا وطالبت أحد الشبان بتسليم نفسه. ولم تتوفر معلومات عن اعتقال أي شخص من داخله.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت ليل الجمعة – السبت بلدات علار ودير الغصون وعتيل شمال طولكرم، حيث سيّرت آلياتها ودورياتها الراجلة في الشوارع والأحياء، وقيّدت حركة المواطنين والمركبات.

وفي سياق أحداث الجمعة، أُصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال اقتحام بلدة إذنا غرب الخليل، بعدما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه المزارعين والمارة في منطقة الجلاطية. كما منعت مجموعة من المستوطنين مزارعين من جني ثمار الزيتون في أراضيهم قرب خربتي حمصة وسوبا غرب الخليل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الجمعة، استشهاد شادي أحمد إبراهيم عجارمة (32 عامًا) من بلدة بيت أولا، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال قرب مفرق النبي يونس شمال الخليل. وأفادت بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاده، فيما احتجز الاحتلال جثمانه.