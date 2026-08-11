اشترك بالنشرة البريدية
بحث
إغلاق
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
بودكاست
المزيد
شباب ومجتمع
الأخبار
مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
ملفات
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فسحة
فيديو
ترجمان
القائمة
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
بودكاست
المزيد
شباب ومجتمع
الأخبار
مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
ملفات
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فسحة
فيديو
ترجمان
البث المباشر
فيديو
|
شورتس
11/08/2026 - 10:57
تحت تهديد السلاح.. يفرغون خزانات المياه
0
أعجبني
0
لم يعجبني
شاهد أيضاً
تحت تهديد السلاح.. يفرغون خزانات المياه
نابلس | لحظة تفجير منزل عائلة شهيد
"سنعيش مع أهلنا على السراء والضراء"
بين الشاشة والواقع.. صدمة العودة لغزة
مقالات متعلقة
فيديو
نابلس | لحظة تفجير منزل عائلة شهيد
11/08/2026
فيديو
"سنعيش مع أهلنا على السراء والضراء"
11/08/2026
فيديو
بين الشاشة والواقع.. صدمة العودة لغزة
11/08/2026
فيديو
تراث عالمي | أكثر من 200 هرم تحت الخطر
10/08/2026
الاشتراك في النشرة البريدية
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
الاسم
البريد الإلكتروني
تأكيد عنوان البريد الإلكتروني
أسمح لعرب 48 بإرسال النشرة الإخبارية لي
اشترك الآن