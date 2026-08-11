فيديو | شورتس
11/08/2026 - 08:33

"سنعيش مع أهلنا على السراء والضراء"

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"سنعيش مع أهلنا على السراء والضراء"

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بين الشاشة والواقع.. صدمة العودة لغزة

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