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مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
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اقتصاد
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رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
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شورتس
12/08/2026 - 05:25
"ارتكبتم إبادة جماعية.. اخرج من هنا"
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