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مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
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رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
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شورتس
13/08/2026 - 06:13
الحصار في قصرة.. عائلات عالقة بمنازلها
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