فيديو | شورتس
18/08/2026 - 09:05

توثيق اعتداء الشرطة على المسنة بأم الفحم

شاهد أيضاً

توثيق اعتداء الشرطة على المسنة بأم الفحم
توثيق اعتداء الشرطة على المسنة بأم الفحم
play-icon
play-icon

توثيق اعتداء الشرطة على المسنة بأم الفحم

أطفال يحتفلون باختتام "مخيم الحرية" بغزة
أطفال يحتفلون باختتام "مخيم الحرية" بغزة
play-icon
play-icon

أطفال يحتفلون باختتام "مخيم الحرية" بغزة

سيدة من غزة: "إحنا هيك يا فلسطينية؟!"
سيدة من غزة: "إحنا هيك يا فلسطينية؟!"
play-icon
play-icon

سيدة من غزة: "إحنا هيك يا فلسطينية؟!"

غزة | الماء والطعام.. معركة يومية داخل خيام النزوح
غزة | الماء والطعام.. معركة يومية داخل خيام النزوح
play-icon
play-icon

غزة | الماء والطعام.. معركة يومية داخل خيام النزوح

مقالات متعلقة

أطفال يحتفلون باختتام
فيديو

أطفال يحتفلون باختتام "مخيم الحرية" بغزة

17/08/2026
سيدة من غزة:
فيديو

سيدة من غزة: "إحنا هيك يا فلسطينية؟!"

17/08/2026
غزة | الماء والطعام.. معركة يومية داخل خيام النزوح
فيديو

غزة | الماء والطعام.. معركة يومية داخل خيام النزوح

17/08/2026
اللد.. 70 منزلاً مهددًا بالإخلاء
فيديو

اللد.. 70 منزلاً مهددًا بالإخلاء

17/08/2026