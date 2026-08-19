اشترك بالنشرة البريدية
بحث
إغلاق
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
بودكاست
المزيد
شباب ومجتمع
الأخبار
مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
ملفات
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فسحة
فيديو
ترجمان
القائمة
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
بودكاست
المزيد
شباب ومجتمع
الأخبار
مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
ملفات
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فسحة
فيديو
ترجمان
البث المباشر
فيديو
|
شورتس
19/08/2026 - 06:22
الليكود: موالون لنتنياهو يتصدرون القائمة
0
أعجبني
0
لم يعجبني
شاهد أيضاً
الفخيت | يهدمون المساكن وآبار المياه
قصرة.. حصار المنازل في يومه العاشر
الليكود: موالون لنتنياهو يتصدرون القائمة
بن غفير يقود الهدم في الجواريش بالرملة
مقالات متعلقة
فيديو
الفخيت | يهدمون المساكن وآبار المياه
19/08/2026
فيديو
قصرة.. حصار المنازل في يومه العاشر
19/08/2026
فيديو
بن غفير يقود الهدم في الجواريش بالرملة
18/08/2026
فيديو
غزة | "استخدمنا رماد النار".. فنانات يتمسكن بالرسم
18/08/2026
الاشتراك في النشرة البريدية
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
الاسم
البريد الإلكتروني
تأكيد عنوان البريد الإلكتروني
أسمح لعرب 48 بإرسال النشرة الإخبارية لي
اشترك الآن