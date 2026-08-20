فيديو | شورتس
20/08/2026 - 09:53

لحظة الاعتداء على سائق الحافلة المقدسي

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لحظة الاعتداء على سائق الحافلة المقدسي
لحظة الاعتداء على سائق الحافلة المقدسي
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لحظة الاعتداء على سائق الحافلة المقدسي

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توثيق | "30 إلى 40 كل ليلة"
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توثيق | "30 إلى 40 كل ليلة"

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