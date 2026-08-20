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د. عزمي بشارة
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شورتس
20/08/2026 - 11:30
مستوطنون يحرقون منزلاً وأم وابنتها بداخله
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مستوطنون يحرقون منزلاً وأم وابنتها بداخله
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