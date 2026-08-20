فيديو | شورتس
20/08/2026 - 07:20

"ذاكرة القرى المهجّرة تتناقلها الأجيال"

شاهد أيضاً

لحظة الاعتداء على سائق الحافلة المقدسي
لحظة الاعتداء على سائق الحافلة المقدسي
play-icon
play-icon

لحظة الاعتداء على سائق الحافلة المقدسي

توثيق | "30 إلى 40 كل ليلة"
توثيق | "30 إلى 40 كل ليلة"
play-icon
play-icon

توثيق | "30 إلى 40 كل ليلة"

"ذاكرة القرى المهجّرة تتناقلها الأجيال"
"ذاكرة القرى المهجّرة تتناقلها الأجيال"
play-icon
play-icon

"ذاكرة القرى المهجّرة تتناقلها الأجيال"

تهجير بالهدم.. الاحتلال يهدم في قلنديا ويشرد عائلتين
تهجير بالهدم.. الاحتلال يهدم في قلنديا ويشرد عائلتين
play-icon
play-icon

تهجير بالهدم.. الاحتلال يهدم في قلنديا ويشرد عائلتين

مقالات متعلقة

لحظة الاعتداء على سائق الحافلة المقدسي
فيديو

لحظة الاعتداء على سائق الحافلة المقدسي

20/08/2026
توثيق |
فيديو

توثيق | "30 إلى 40 كل ليلة"

20/08/2026
تهجير بالهدم.. الاحتلال يهدم في قلنديا ويشرد عائلتين
فيديو

تهجير بالهدم.. الاحتلال يهدم في قلنديا ويشرد عائلتين

19/08/2026
جديدة المكر.. اقتحام الشرطة لمدرسة الرحمة
فيديو

جديدة المكر.. اقتحام الشرطة لمدرسة الرحمة

19/08/2026