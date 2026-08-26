فيديو | شورتس
26/08/2026 - 06:26

مشاهد من اقتحام معهد "أونروا" بقلنديا

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مشاهد من اقتحام معهد "أونروا" بقلنديا

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