فيديو | شورتس
27/08/2026 - 06:51

طائرات ورقية.. رسالة من أطفال غزة

شاهد أيضاً

على أرض الأجداد.. رحلة شبابية في التاريخ والهوية
على أرض الأجداد.. رحلة شبابية في التاريخ والهوية
play-icon
play-icon

على أرض الأجداد.. رحلة شبابية في التاريخ والهوية

وداعًا سليمان منصور.. إرث باقٍ
وداعًا سليمان منصور.. إرث باقٍ
play-icon
play-icon

وداعًا سليمان منصور.. إرث باقٍ

طائرات ورقية.. رسالة من أطفال غزة
طائرات ورقية.. رسالة من أطفال غزة
play-icon
play-icon

طائرات ورقية.. رسالة من أطفال غزة

طفل غزي.. يحطّم طائرته الورقية باكيًا
طفل غزي.. يحطّم طائرته الورقية باكيًا
play-icon
play-icon

طفل غزي.. يحطّم طائرته الورقية باكيًا

مقالات متعلقة

على أرض الأجداد.. رحلة شبابية في التاريخ والهوية
فيديو

على أرض الأجداد.. رحلة شبابية في التاريخ والهوية

27/08/2026
وداعًا سليمان منصور.. إرث باقٍ
فيديو

وداعًا سليمان منصور.. إرث باقٍ

27/08/2026
طفل غزي.. يحطّم طائرته الورقية باكيًا
فيديو

طفل غزي.. يحطّم طائرته الورقية باكيًا

27/08/2026
بودكاست
فيديو

بودكاست "يَومِي" | الصحافي باسل مغربي

26/08/2026