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مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
ملفات
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
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شورتس
27/08/2026 - 17:12
"تجنيد العرب معركتنا القادمة"
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