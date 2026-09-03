اشترك بالنشرة البريدية
بحث
إغلاق
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
بودكاست
المزيد
شباب ومجتمع
الأخبار
مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
ملفات
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فسحة
فيديو
ترجمان
القائمة
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
بودكاست
المزيد
شباب ومجتمع
الأخبار
مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
ملفات
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فسحة
فيديو
ترجمان
البث المباشر
فيديو
|
شورتس
03/09/2026 - 19:57
النقب.. سلامة 8 آلاف طالب مهددة
0
أعجبني
0
لم يعجبني
شاهد أيضاً
وماذا عن الاعتداءات العنصرية؟!
النقب.. سلامة 8 آلاف طالب مهددة
"أشجارنا أكبر من دولة الاحتلال عمرًا"
حنظلة وأبناؤه.. فرحة العودة إلى المنزل
مقالات متعلقة
فيديو
وماذا عن الاعتداءات العنصرية؟!
03/09/2026
فيديو
"أشجارنا أكبر من دولة الاحتلال عمرًا"
03/09/2026
فيديو
حنظلة وأبناؤه.. فرحة العودة إلى المنزل
03/09/2026
فيديو
"داخل الصندوق".. قريبًا
02/09/2026
الاشتراك في النشرة البريدية
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
الاسم
البريد الإلكتروني
تأكيد عنوان البريد الإلكتروني
أسمح لعرب 48 بإرسال النشرة الإخبارية لي
اشترك الآن