فيديو | شورتس
09/09/2026 - 07:13

تهجير متواصل.. هدم 10 مساكن في الفخيت

شاهد أيضاً

تهجير متواصل.. هدم 10 مساكن في الفخيت
تهجير متواصل.. هدم 10 مساكن في الفخيت
play-icon
play-icon

تهجير متواصل.. هدم 10 مساكن في الفخيت

لحظة قصف المنزل في البريج وسط القطاع
لحظة قصف المنزل في البريج وسط القطاع
play-icon
play-icon

لحظة قصف المنزل في البريج وسط القطاع

سماء الأردن.. صواريخ إيرانية واعتراضات
سماء الأردن.. صواريخ إيرانية واعتراضات
play-icon
play-icon

سماء الأردن.. صواريخ إيرانية واعتراضات

درعا.. سوري "يُسلّمُ" حصيلة عقدين من الشغف
درعا.. سوري "يُسلّمُ" حصيلة عقدين من الشغف
play-icon
play-icon

درعا.. سوري "يُسلّمُ" حصيلة عقدين من الشغف

مقالات متعلقة

لحظة قصف المنزل في البريج وسط القطاع
فيديو

لحظة قصف المنزل في البريج وسط القطاع

09/09/2026
سماء الأردن.. صواريخ إيرانية واعتراضات
فيديو

سماء الأردن.. صواريخ إيرانية واعتراضات

09/09/2026
درعا.. سوري
فيديو

درعا.. سوري "يُسلّمُ" حصيلة عقدين من الشغف

08/09/2026
طفل غزي
فيديو

طفل غزي "يعاتب" شركة "أديداس"

08/09/2026