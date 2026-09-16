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د. عزمي بشارة
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شورتس
16/09/2026 - 07:47
كيف تخسر الانتخابات... حتى لو فزت؟
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كيف تخسر الانتخابات... حتى لو فزت؟
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