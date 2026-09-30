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مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
اقتصاد
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رياضة
ثقافة وفنون
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شورتس
30/09/2026 - 15:05
"الشطب.. جزء من صورة واسعة"
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