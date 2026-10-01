فيديو | شورتس
01/10/2026 - 10:54

المئات يتظاهرون ضد شطب التمثيل العربي

شاهد أيضاً

بغداد.. زيارة إلى ذاكرة عمرها آلاف السنين
بغداد.. زيارة إلى ذاكرة عمرها آلاف السنين
play-icon
play-icon

بغداد.. زيارة إلى ذاكرة عمرها آلاف السنين

المئات يتظاهرون ضد شطب التمثيل العربي
المئات يتظاهرون ضد شطب التمثيل العربي
play-icon
play-icon

المئات يتظاهرون ضد شطب التمثيل العربي

"مها تشطب.. صوتي باقٍ صوتي حاضر"
"مها تشطب.. صوتي باقٍ صوتي حاضر"
play-icon
play-icon

"مها تشطب.. صوتي باقٍ صوتي حاضر"

بعد 3 سنوات.. أم تودّع ابنتها الشهيدة
بعد 3 سنوات.. أم تودّع ابنتها الشهيدة
play-icon
play-icon

بعد 3 سنوات.. أم تودّع ابنتها الشهيدة

مقالات متعلقة

بغداد.. زيارة إلى ذاكرة عمرها آلاف السنين
فيديو

بغداد.. زيارة إلى ذاكرة عمرها آلاف السنين

01/10/2026
فيديو

"مها تشطب.. صوتي باقٍ صوتي حاضر"

01/10/2026
بعد 3 سنوات.. أم تودّع ابنتها الشهيدة
فيديو

بعد 3 سنوات.. أم تودّع ابنتها الشهيدة

01/10/2026
ما وراء حادثة
فيديو

ما وراء حادثة "فلاي دبي".. قراءة مع رامي منصور

01/10/2026