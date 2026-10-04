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مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
ملفات
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
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شورتس
04/10/2026 - 11:30
عزمي بشارة.. قبل عقدين
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