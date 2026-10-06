فيديو | شورتس
06/10/2026 - 08:27

"بدهم عربي ما يحكي سياسة"

شاهد أيضاً

بن غفير يشرف على هدم البناية السكنية
بن غفير يشرف على هدم البناية السكنية
play-icon
play-icon

بن غفير يشرف على هدم البناية السكنية

القدس: إصابتان بانفجار مركبة
القدس: إصابتان بانفجار مركبة
play-icon
play-icon

القدس: إصابتان بانفجار مركبة

الباليه في بغداد.. محاولة لإحيائه بعد تراجع حضوره
الباليه في بغداد.. محاولة لإحيائه بعد تراجع حضوره
play-icon
play-icon

الباليه في بغداد.. محاولة لإحيائه بعد تراجع حضوره

نتنياهو أم خصومه.. من يحدد الأجندة؟
نتنياهو أم خصومه.. من يحدد الأجندة؟
play-icon
play-icon

نتنياهو أم خصومه.. من يحدد الأجندة؟

مقالات متعلقة

بن غفير يشرف على هدم البناية السكنية
فيديو

بن غفير يشرف على هدم البناية السكنية

06/10/2026
القدس: إصابتان بانفجار مركبة
فيديو

القدس: إصابتان بانفجار مركبة

06/10/2026
الباليه في بغداد.. محاولة لإحيائه بعد تراجع حضوره
فيديو

الباليه في بغداد.. محاولة لإحيائه بعد تراجع حضوره

06/10/2026
نتنياهو أم خصومه.. من يحدد الأجندة؟
فيديو

نتنياهو أم خصومه.. من يحدد الأجندة؟

06/10/2026