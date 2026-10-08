اشترك بالنشرة البريدية
بحث
إغلاق
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
بودكاست
المزيد
شباب ومجتمع
الأخبار
مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
ملفات
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فسحة
فيديو
ترجمان
القائمة
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
بودكاست
المزيد
شباب ومجتمع
الأخبار
مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
ملفات
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فسحة
فيديو
ترجمان
البث المباشر
فيديو
|
شورتس
08/10/2026 - 07:41
"سنستخرج الأمل من قلب الألم"
0
أعجبني
0
لم يعجبني
شاهد أيضاً
وادي الرخيم | هكذا حاصر المستوطنون المنزل
فجر اليوم: اعتقال أحد الشبان في الخليل
"سنستخرج الأمل من قلب الألم"
غزة | "الدمار ظاهر.. وخطر أكبر يختبئ"
مقالات متعلقة
فيديو
وادي الرخيم | هكذا حاصر المستوطنون المنزل
08/10/2026
فيديو
فجر اليوم: اعتقال أحد الشبان في الخليل
08/10/2026
فيديو
غزة | "الدمار ظاهر.. وخطر أكبر يختبئ"
07/10/2026
فيديو
من بين الركام.. شهادات عن ثلاث سنوات من الإبادة
07/10/2026
الاشتراك في النشرة البريدية
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
الاسم
البريد الإلكتروني
تأكيد عنوان البريد الإلكتروني
أسمح لعرب 48 بإرسال النشرة الإخبارية لي
اشترك الآن