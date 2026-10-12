فيديو | شورتس
12/10/2026 - 13:51

"ينقذون الجميع... ويتعرضون للعنصرية"

شاهد أيضاً

حي الشجاعية.. الاحتلال يوسّع سيطرته ويهجّر عائلات
حي الشجاعية.. الاحتلال يوسّع سيطرته ويهجّر عائلات
play-icon
play-icon

حي الشجاعية.. الاحتلال يوسّع سيطرته ويهجّر عائلات

"ينقذون الجميع... ويتعرضون للعنصرية"
"ينقذون الجميع... ويتعرضون للعنصرية"
play-icon
play-icon

"ينقذون الجميع... ويتعرضون للعنصرية"

النقب | بدء هدم منازل ومسجد بالظحية
النقب | بدء هدم منازل ومسجد بالظحية
play-icon
play-icon

النقب | بدء هدم منازل ومسجد بالظحية

رنتيس.. 30 متضامنًا أجنبيًا "لضمان" قطف الزيتون
رنتيس.. 30 متضامنًا أجنبيًا "لضمان" قطف الزيتون
play-icon
play-icon

رنتيس.. 30 متضامنًا أجنبيًا "لضمان" قطف الزيتون

مقالات متعلقة

حي الشجاعية.. الاحتلال يوسّع سيطرته ويهجّر عائلات
فيديو

حي الشجاعية.. الاحتلال يوسّع سيطرته ويهجّر عائلات

12/10/2026
النقب | بدء هدم منازل ومسجد بالظحية
فيديو

النقب | بدء هدم منازل ومسجد بالظحية

12/10/2026
رنتيس.. 30 متضامنًا أجنبيًا
فيديو

رنتيس.. 30 متضامنًا أجنبيًا "لضمان" قطف الزيتون

12/10/2026
اللبن الشرقية |
فيديو

اللبن الشرقية | "خايف يحرقوني مع ولادي"

12/10/2026