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مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
اقتصاد
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شورتس
19/10/2026 - 11:09
سموتريتش وشبيبة التلال! "داخل الصندوق"
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