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مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
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شورتس
19/10/2026 - 14:43
صرخة شاهد عيان: "إيش بدكو بالطفل!"
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