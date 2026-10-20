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د. عزمي بشارة
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شورتس
20/10/2026 - 15:06
"لمّا يهجموا عليك 15 مستوطن لحالك"
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"لمّا يهجموا عليك 15 مستوطن لحالك"
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