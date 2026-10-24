فيديو | شورتس
24/10/2026 - 13:56

بوابة للاحتلال تنغص فرحة عروس فلسطينية

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بوابة للاحتلال تنغص فرحة عروس فلسطينية
بوابة للاحتلال تنغص فرحة عروس فلسطينية
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بوابة للاحتلال تنغص فرحة عروس فلسطينية

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