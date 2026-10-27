فيديو | شورتس
27/10/2026 - 07:16

"نزع الشرعية عن العمل السياسي في الداخل"

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"نزع الشرعية عن العمل السياسي في الداخل"

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