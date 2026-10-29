فيديو | شورتس
29/10/2026 - 16:20

"70 عامًا وكأنها اليوم.. لن ننسى"

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"70 عامًا وكأنها اليوم.. لن ننسى"
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"70 عامًا وكأنها اليوم.. لن ننسى"

كفر قاسم | 70 عامًا على المجزرة
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جنين | قوات الاحتلال تنكّل بشاب فلسطيني
جنين | قوات الاحتلال تنكّل بشاب فلسطيني
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نابلس | لحظة تفجير منزل أسير فلسطيني

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