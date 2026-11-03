فيديو | شورتس
03/11/2026 - 07:38

جبارين: "المرحلة تتطلب تنسيقًا سياسيًا واسعًا"

شاهد أيضاً

عواودة: "الاجتماع مع الموحدة كان إيجابيًا"
عواودة: "الاجتماع مع الموحدة كان إيجابيًا"
play-icon
play-icon

عواودة: "الاجتماع مع الموحدة كان إيجابيًا"

جبارين: "المرحلة تتطلب تنسيقًا سياسيًا واسعًا"
جبارين: "المرحلة تتطلب تنسيقًا سياسيًا واسعًا"
play-icon
play-icon

جبارين: "المرحلة تتطلب تنسيقًا سياسيًا واسعًا"

"وكأنه تجهيزٌ لحرب..." شهادة من شفاعمرو
"وكأنه تجهيزٌ لحرب..." شهادة من شفاعمرو
play-icon
play-icon

"وكأنه تجهيزٌ لحرب..." شهادة من شفاعمرو

جنوب الخليل.. تصدٍ لاقتحام المستوطنين
جنوب الخليل.. تصدٍ لاقتحام المستوطنين
play-icon
play-icon

جنوب الخليل.. تصدٍ لاقتحام المستوطنين

مقالات متعلقة

عواودة:
فيديو

عواودة: "الاجتماع مع الموحدة كان إيجابيًا"

03/11/2026
فيديو

"وكأنه تجهيزٌ لحرب..." شهادة من شفاعمرو

02/11/2026
جنوب الخليل.. تصدٍ لاقتحام المستوطنين
فيديو

جنوب الخليل.. تصدٍ لاقتحام المستوطنين

02/11/2026
فيديو

"صراعٌ على هوية الدولة أم على نتنياهو؟"

02/11/2026