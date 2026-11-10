فيديو | شورتس
10/11/2026 - 15:55

ماذا قالت الانتخابات عن الأسرلة؟ داخل الصندوق

شاهد أيضاً

ماذا قالت الانتخابات عن الأسرلة؟ داخل الصندوق
ماذا قالت الانتخابات عن الأسرلة؟ داخل الصندوق
play-icon
play-icon

ماذا قالت الانتخابات عن الأسرلة؟ داخل الصندوق

عائلة النجار.. حكاية تختزل آلاف الحكايات في خيام غزة
عائلة النجار.. حكاية تختزل آلاف الحكايات في خيام غزة
play-icon
play-icon

عائلة النجار.. حكاية تختزل آلاف الحكايات في خيام غزة

دير البلح.. شهادة عن ليلة الانهيار المأساوية
دير البلح.. شهادة عن ليلة الانهيار المأساوية
play-icon
play-icon

دير البلح.. شهادة عن ليلة الانهيار المأساوية

هولندا | من مسيرة "الخط الأحمر" بأمستردام
هولندا | من مسيرة "الخط الأحمر" بأمستردام
play-icon
play-icon

هولندا | من مسيرة "الخط الأحمر" بأمستردام

مقالات متعلقة

عائلة النجار.. حكاية تختزل آلاف الحكايات في خيام غزة
فيديو

عائلة النجار.. حكاية تختزل آلاف الحكايات في خيام غزة

10/11/2026
دير البلح.. شهادة عن ليلة الانهيار المأساوية
فيديو

دير البلح.. شهادة عن ليلة الانهيار المأساوية

10/11/2026
هولندا | من مسيرة
فيديو

هولندا | من مسيرة "الخط الأحمر" بأمستردام

10/11/2026
هل يلجأ نتنياهو للحرب | داخل الصندوق
فيديو

هل يلجأ نتنياهو للحرب | داخل الصندوق

09/11/2026