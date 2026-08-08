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مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
ملفات
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
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08/08/2026 - 10:50
من التنظيف إلى مكافحة الآفات.. الروبوتات بالخدمة
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