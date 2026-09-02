اشترك بالنشرة البريدية
بحث
إغلاق
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
بودكاست
المزيد
شباب ومجتمع
الأخبار
مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
ملفات
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فسحة
فيديو
ترجمان
القائمة
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
بودكاست
المزيد
شباب ومجتمع
الأخبار
مجلة عرب 48
د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
ملفات
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فسحة
فيديو
ترجمان
البث المباشر
فيديو
|
فيديو
02/09/2026 - 11:10
القدس.. شهادات عن واقع المدارس وتحديات الهوية
0
أعجبني
0
لم يعجبني
شاهد أيضاً
القدس.. شهادات عن واقع المدارس وتحديات الهوية
جامعات أميركية | ماذا يتبادر للطلاب عند ذكر إسرائيل؟
سيغالوفيتش مع الموحّدة بحرية تصويت سياسي
غزة.. اشتباكات بعد اكتشاف قوة إسرائيلية
مقالات متعلقة
فيديو
جامعات أميركية | ماذا يتبادر للطلاب عند ذكر إسرائيل؟
01/09/2026
فيديو
سيغالوفيتش مع الموحّدة بحرية تصويت سياسي
01/09/2026
فيديو
غزة.. اشتباكات بعد اكتشاف قوة إسرائيلية
01/09/2026
فيديو
المغازي | الفن والتطوع لتعزيز السلم الأهلي
01/09/2026
الاشتراك في النشرة البريدية
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
الاسم
البريد الإلكتروني
تأكيد عنوان البريد الإلكتروني
أسمح لعرب 48 بإرسال النشرة الإخبارية لي
اشترك الآن