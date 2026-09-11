برنامج "داخل الصندوق"... الحلقة الثانية

"داخل الصندوق"

برنامج حواري تحليلي من إنتاج موقع "عرب ٤٨"، يتناول أسبوعيًا، مساء كل يوم جمعة، أهم القضايا في المشهد الانتخابي الإسرائيلي.

في الحلقة الثانية من "داخل الصندوق"، نتناول قضايا سياسية وانتخابية عدة، أولها تقديم القوائم إلى لجنة الانتخابات وانطلاق الحملات الانتخابية، كما نتناول استهداف الأحزاب الصهيونية للصوت العربي.

وفي المحور الثاني، نحاور سكرتير الجبهة، أمجد شبيطة، حول الأزمة التي مرت بها الجبهة وقرار تعليق ترشح جعفر فرح، وكذلك إمكانية توقيع اتفاقية فائض أصوات مع القائمة الموحدة.

وفي المحور الثالث، نتناول قضايا انتخابية أخرى، والعقوبات الأوروبية على المستوطنين، والإنذار الإماراتي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبل أيام من السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

إنتاج: موقع "عرب ٤٨"

تقديم وإعداد: سماح وتد | أمل عرابي | عبد أبو شحادة

محرر مسؤول: رامي منصور

طاقم الإعداد والإبداع: عبد طميش | أنس طميش

تصميم الحلة البصرية: أندرجراوند ستوديو

تصوير: سهيل أحمد | محمد هاني

مونتاج: عيد عدوي

تحريك وأنيميشن: نايف شقور

ساوند: أور كورتشاك

برومبتر: جهينة جرار

مكياج: ميس بشكار

إخراج: أكرم عودة

تم التصوير في ستوديوهات DPS - حيفا