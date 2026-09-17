فيديو | فيديو
17/09/2026 - 11:38

اسمًا بعد اسم.. كفن تذكاري لأطفال غزة في نيويورك

شاهد أيضاً

حيفا | من محاكمة الصحافي سعيد حسنين
حيفا | من محاكمة الصحافي سعيد حسنين
play-icon
play-icon

حيفا | من محاكمة الصحافي سعيد حسنين

اسمًا بعد اسم.. كفن تذكاري لأطفال غزة في نيويورك
اسمًا بعد اسم.. كفن تذكاري لأطفال غزة في نيويورك
play-icon
play-icon

اسمًا بعد اسم.. كفن تذكاري لأطفال غزة في نيويورك

حي القرعان | لحظة إصابة شاب برصاص الاحتلال
حي القرعان | لحظة إصابة شاب برصاص الاحتلال
play-icon
play-icon

حي القرعان | لحظة إصابة شاب برصاص الاحتلال

النقب | من "المواجهة الكلامية" مع بن غفير
النقب | من "المواجهة الكلامية" مع بن غفير
play-icon
play-icon

النقب | من "المواجهة الكلامية" مع بن غفير

مقالات متعلقة

حيفا | من محاكمة الصحافي سعيد حسنين
فيديو

حيفا | من محاكمة الصحافي سعيد حسنين

17/09/2026
حي القرعان | لحظة إصابة شاب برصاص الاحتلال
فيديو

حي القرعان | لحظة إصابة شاب برصاص الاحتلال

17/09/2026
النقب | من
فيديو

النقب | من "المواجهة الكلامية" مع بن غفير

17/09/2026
مجد الكروم.. شهادات الأهالي من الميدان
فيديو

مجد الكروم.. شهادات الأهالي من الميدان

17/09/2026