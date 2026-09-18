برنامج "داخل الصندوق"... الحلقة الثالثة

"داخل الصندوق" برنامج حواريّ تحليليّ من إنتاج موقع "عرب ٤٨"، يتناول أهم القضايا أسبوعيًّا في المشهد الانتخابيّ الإسرائيليّ.

في الحلقة الثالثة، نتناول قضايا سياسية عدة، محليًّا وإسرائيليًّا، والتحريض الإسرائيليّ على صانعي فيلم "نازا"، وطلب شطب الأحزاب العربيّة من خوض الانتخابات المقبلة.

وفي المحور الثاني، نحاوِر الباحث والمحلّل السياسيّ، أنطوان شلحت عن اليمين الإسرائيليّ الجديد، وخططه في هذه الانتخابات، وبماذا يختلف عن اليمين التقليديّ.

وفي المحور الأخير، نتطرّق لقضايا عّدة؛ بينها رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، ومخطّطات تهويد الجليل، ومواضيع أخرى.

إنتاج: موقع "عرب ٤٨"

تقديم وإعداد: سماح وتد | أمل عرابي | عبد أبو شحادة

محرر مسؤول: رامي منصور

طاقم الإعداد والإبداع: عبد طميش | أنس طميش

تصميم الحلة البصرية: أندرجراوند ستوديو

تصوير: سهيل أحمد | محمد هاني

مونتاج: عيد عدوي

تحريك وأنيميشن: نايف شقور

ساوند: أور كورتشاك

برومبتر: جهينة جرار

مكياج: ميس بشكار

إخراج: أكرم عودة

تم التصوير في ستوديوهات DPS - حيفا