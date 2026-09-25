برنامج "داخل الصندوق"... الحلقة الرابعة

"داخل الصندوق" برنامج حواريّ تحليليّ من إنتاج موقع "عرب ٤٨"، يتناول أهم القضايا أسبوعيًّا في المشهد الانتخابيّ الإسرائيليّ.

في الحلقة الرابعة، نتناول قضية شطب لجنة الانتخابات القائمتين العربيتين: "المشتركة" و"الموحدة"، ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، والنائب عوفر كاسيف، من الترشح لانتخابات الكنيست، ومواقف أحزاب المعارضة الصهيونية، وأبرزهم حزب "الديمقراطيون" المؤيد لشطب أبو شحادة.

وفي محور "في العُمق" نستضيف النائب عن القائمة المشتركة، أيمن عودة، لنتساءل ماذا تبقى مما يسمى "اليسار الصهيوني".

وفي المحور الثالث، نتطرق إلى تعادل المعسكرين، المؤيد لنتنياهو والمناوئ له، ونزاهة الانتخابات، وتأثير الذكاء الاصطناعي عليها، وكذلك أزمة تجنيد الحريديين للجيش، ومواقف الجيل الإسرائيلي الشاب السياسية.

إنتاج: موقع "عرب ٤٨"

تقديم وإعداد: سماح وتد | أمل عرابي | عبد أبو شحادة

محرر مسؤول: رامي منصور

طاقم الإعداد والإبداع: عبد طميش | أنس طميش

تصميم الحلة البصرية: أندرجراوند ستوديو

تصوير: سهيل أحمد | محمد هاني

مونتاج: عيد عدوي

تحريك وأنيميشن: نايف شقور

ساوند: أور كورتشاك

برومبتر: جهينة جرار

مكياج: ميس بشكار

إخراج: أكرم عودة

تم التصوير في ستوديوهات DPS - حيفا