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29/09/2026 - 11:02

من الأراضي إلى المنازل.. الاعتداءات تحاصر حوارة

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من الأراضي إلى المنازل.. الاعتداءات تحاصر حوارة

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