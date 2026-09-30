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د. عزمي بشارة
الجولان المحتل
اقتصاد
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30/09/2026 - 10:52
من العملة إلى الدواء.. ماذا يحدث لاقتصاد إيران؟
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