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02/10/2026 - 18:55

"داخل الصندوق"... الحلقة الخامسة

"داخل الصندوق": برنامج حواريّ تحليليّ من إنتاج موقع "عرب ٤٨"، يتناول أهم القضايا أسبوعيًّا في المشهد الانتخابيّ الإسرائيليّ.

في الحلقة الخامسة من برنامج "داخل الصندوق" نتناول قضايا سياسية وانتخابية متعددة، وأبرزها قضية شطب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، وأزمة المحكمة العليا، في حوار "في العمق" مع المحامية عبر بكر.

ونتناول الحملات الانتخابية للأحزاب الإسرائيلية، وتعادل المعسكرين، المؤيد والمناوئ لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

إنتاج: موقع عرب ٤٨

تقديم وإعداد: سماح وتد | أمل عرابي | عبد أبو شحادة

محرر مسؤول: رامي منصور

طاقم الإعداد والإبداع: عبد طميش | أنس طميش

تصميم الحلة البصرية: أندرجراوند ستوديو

تصوير: سهيل أحمد | محمد هاني

مونتاج: عيد عدوي

تحريك وأنيميشن: نايف شقور

ساوند: أور كورتشاك

برومبتر: جهينة جرار

مكياج: ميس بشكار

إخراج: أكرم عودة

تم التصوير في ستوديوهات DPS - حيفا

انتخابات الكنيست الانتخابات الإسرائيلية داخل الصندوق برنامج داخل الصندوق سحب ترشح سامي أبو شحادة شطب سامي أبو شحادة

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